Egy társasház tetejéről zuhant le Tatán egy férfi, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Szörnyű tragédia történt április 9-én délután Tatán, ahol súlyos balesethez riasztották a mentőket. A segélyhívást követően alig negyedórával már meg is érkezett a mentőhelikopter, amely rendőri biztosítás mellett, Harangláb közelében szállt le.

A segítségre egy Egység utcai társasháznál volt szükség, ahol már több lakó is összegyűlt. A mentők a lépcsőházban küzdöttek egy férfi életéért. A helyszínen azt beszélték, hogy az illető a társasház hetedik emeletéről ugorhatott le, és a lépcsőházba zuhant – írja a KEMMA, a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

A lakók elmondása szerint a 60 év körüli férfi hajléktalan volt, akit már korábban is többször elküldtek a tetőről, mivel gyakran ott aludt, és alkoholt is fogyasztott. Úgy tudni, ez alkalommal is ott tartózkodott, amikor bekövetkezett a tragédia.

A mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de a férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. Ezt az Országos Mentőszolgálat is megerősítette.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI)