„Határozottan olcsóbb lett!” – ez a vásárlók véleménye a kormány árrésstopjáról

Mit tapasztalnak a boltokban az árréscsökkentés bevezetése óta? – erről kérdezték a vásárlókat a kormány által feltöltött Facebook-videóban.

„Van, ahol érezzük, igen” – nyilatkozta az egyik megkérdezett abban a videóban, amelyet a kormány oldalára töltöttek fel, és az árréstopról kérdezik a vásárlókat. A videó készítői azt kérdezték a vásárlóktól, hogy mit gondolnak a március 17-én életbe lépett intézkedésről, érzik-e a hatását a mindennapokban.

„A margarin az határozottan olcsóbb lett, mert felháborítónak tartottam, hogy 950 forintra felemelték az árát, most pedig azt hiszem, ilyen 600 forintos áron lehet majd megvásárolni” – mondta egy nő a videóban arra a kérdésre válaszolva, hogy tudna-e olyan terméket mondani, amely valóban olcsóbb lett az árréstop hatására. Egy másik megszólaló szerint 1000 forintba kerül most az a vaj, ami az intézkedés előtt még 1500 forint volt. Egy másik hölgy pedig a túrót emelte ki, amit most olcsóbban vásárol.

Március 17-én árrésszabályozás lépett életbe 30 termékkategóriában, amelyek a tejtermékektől a sertéshúsokig terjednek. A rendelet szerint a szabályozás által érintett termékkategóriák esetében az árrés, vagyis a kereskedők haszna nem haladhatja meg a 2025. januárban alkalmazott átlagos árrés mértékét, és legfeljebb 10 százalék lehet. A jelek szerint az intézkedés működik, ezt támasztják alá a KSH legfrissebb, márciusi infláció mértékére vonatkozó adatai is. Az előző hónapban 4,7 százalék volt az infláció mértéke, a margarin ára 9,9, a tej és a tejtermékeké 5,4-5,4, a vaj, vajkrémé 5,1, a liszté 2, a cukoré 1,9, a sertéshúsé 1,5 pedig százalékkal mérséklődött.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)