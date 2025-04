Előbb akart börtönbe kerülni egy győri férfi, ezért mindent bevetett

Egy 22 éves győri férfi tudatosan követett el erőszakos cselekményt Győr belvárosában, hogy ne kelljen kivárnia börtönbüntetésének hivatalos megkezdését. A férfit garázdaság miatt most újabb vád alá helyezték, miután szándékosan provokált ki rendőri intézkedést.

Szokatlan indíték vezette azt a 22 éves győri fiatalembert, akivel szemben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség nemrég vádat emelt. A férfi korábban pénzbüntetést kapott egy bűncselekmény miatt, azonban ennek meg nem fizetése szabadságvesztéssé alakult, amit novemberben kellett volna megkezdenie egy megyei büntetés-végrehajtási intézményben – olvasható Magyarország Ügyészségének hivatalos oldalán.

Ahelyett azonban, hogy kivárta volna a hivatalos bevonulás időpontját, úgy döntött, saját kezébe veszi a dolgokat – szó szerint.

November elején Győr belvárosában két idegen nőhöz lépett oda, akiket szidalmazott, leköpött, egyiküket combon rúgta, majd ököllel arcon ütötte. Ezután nem menekült el leült egy közeli padra, és megvárta a rendőröket, akiket a megdöbbent áldozatok értesítettek.

Szerencsére a két nő nem szenvedett komolyabb sérüléseket, de az eset így is megrázta a járókelőket. A férfi célja ezzel az akcióval az volt, hogy meggyorsítsa börtönbe kerülését – amit végül el is ért. Letartóztatták, és megkezdték korábban kiszabott szabadságvesztésének letöltését.

Az ügyészség most garázdaság miatt is vádat emelt a letartóztatásban lévő férfival szemben. Az ilyen jellegű bűncselekmény akár két évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtható. Az ügyben a Győri Járásbíróság fog dönteni.

