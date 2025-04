Pressman diktálta a Magyarországot elítélő amerikai jelentést a külügyminiszter szerint

Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője által kiadott éves jelentésnek Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman volt budapesti amerikai nagykövet diktálta, így került bele mindenfajta álhír és hazugság – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a külkereskedelmi ügyekkel foglalkozó EU-s miniszterek rendkívüli ülését követően arról számolt be, hogy több, korábban amerikai finanszírozásban is részesült hazai sajtóorgánum hivatkozott a nap folyamán az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjének éves jelentésére – számolt be az MTI.

Rámutatott, hogy ilyen jelentés egy 1974-ben elfogadott jogszabály alapján minden évben megjelenik, így azt „egyszerűen hazugság” úgy feltüntetni, mintha egy egyedi elnöki rendelet része volna.

„Ez a jelentés még a Biden-adminisztráció alatt született. Az alatt a Biden-adminisztráció alatt, amelyik ellenségként tekintett Magyarországra.

Ennek a jelentésnek a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta”

– hangsúlyozta.

„A Magyarországra vonatkozó részek David Pressman egykori budapesti amerikai nagykövet véleményét tartalmazzák, annak a David Pressmannek a véleményét, aki

budapesti kiküldetése alatt ellenzéki aktivistaként, gyakorlatilag a magyar ellenzék vezetőjeként viselkedett”

– tette hozzá.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a dokumentum összeállítása során az észrevételeket 2024. szeptember 3-tól 2024. október 17-ig lehetett benyújtani, tehát még a novemberi amerikai elnökválasztás előtt.

Ráadásul – mint mondta – a dokumentumban azt is írják, hogy annak összeállítása, előkészítése során a tartalmi információkat az Egyesült Államok nagykövetségei szolgáltatták.

„Az nem is kérdés, hogy David

Pressmanék mindenfajta hazugságot, mindenfajta rossz hírt, lehetséges álhírt előállítottak Magyarországról, és azt benyomták ebbe a dokumentumba”

– húzta alá.

„Én találkoztam már az új amerikai külügyminiszterrel, az új amerikai pénzügyminiszterrel, az új amerikai ügyvivővel Budapesten. Egészen más hangulat, egészen más hozzáállás, korrekt, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködés jött létre a két ország között, így egészen biztosan

a jövőben ilyen hamis állításokkal, ilyen alaptalan vádakkal és rágalmakkal nem kell majd találkozzunk hivatalos dokumentumokban”

– összegzett.

Kiemelt kép: David Pressman sajtótájékoztatón a Liszt Ferenc-repülőtéren 2022. szeptember 2-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)