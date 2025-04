Kiadta a riasztást az országos főállatorvos – mindenkinek tartania kell magát ezekhez a szabályokhoz!

Mindenkinek be kell tartania az állategészségügyi előírásokat, mert csak így fékezhető meg a ragadós száj- és körömfájás vírus – írta az országos főállatorvos az Agrárminisztérium sajtóirodája által az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményben.

Pásztor Szabolcs hangsúlyozta: ebbe beletartozik az is, hogy a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be.

Aki ezt megteszi, bűncselekményt követ el és elzárással büntethető – hívta fel a figyelmet.

A főállatorvos kifejtette, a levéli ragadós száj- és körömfájás kitörés felszámolása rendezetten, az előírásoknak megfelelően zajlik. A leölt állatok ártalmatlanítása a kijelölt területen még folyamatban van. Hozzátette, hogy több napra lesz szükség, mire a gödör véglegesen lezárhatóvá válik. „Az elföldelést követően ugyanis a tetemek anaerob bomláson mennek keresztül, azaz ásványi anyagokra és szerves anyagokra bomlanak. Ez a folyamat gáz- és folyadékok képződésével jár” – írta, hozzátéve, hogy a gázok a talajból feltörve távoznak, a folyadékokat a rétegek közé tett felszívó anyagok kötik meg.

Pásztor Szabolcs közlése szerint a nagy mennyiségű állati tetem egyidejű bomlásánál ezek a bomlási termékek nagy mennyiségben képződnek, emiatt a gázok a folyadékok és gázok egy részét is a felszínre hozhatják. „A gödör aljára és az állatok közé több mázsa szalma került szétterítésre, hogy megkösse az állatokból kiszivárgó csurgaléklevet.”

„A mentesítés során az állattetemek felülete folyamatosan fertőtlenítésre került”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a megsemmisítési terület eddig is őrzés alatt állt, amit a jogtalan behatolás miatt megerősítettek. Az országos főállatorvos nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy a ragadós száj- és körömfájás járvány eredményes megfékezése mindenkitől az előírások maradéktalan betartását követeli meg. „Ebbe beletartozik az is, hogy a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be. Aki ezt megszegi, bűncselekményt követ el és elzárással is büntethető” – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Szarvasmarha a kisbajcsi állattartó-telepen 2025. március 10-én, ahol először ütötte fel fejét a ragadós száj- és körömfájás betegség (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)