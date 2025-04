Mindent megtesz a kormány a száj- és körömfájás járvány megfékezéséért, megalakult az állategészségügyi operatív törzs

A magyar kormány megerősített intézkedésekkel lép fel a szarvasmarhák körében felbukkant száj- és körömfájás ellen. Egy újonnan létrehozott operatív törzs feladata a járvány megfékezése, miközben az érintett térségekben szigorú korlátozásokat vezettek be. A hatóságok nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is együttműködnek a veszély elhárítása érdekében.

A szarvasmarhákat érintő fertőző betegség, a száj- és körömfájás megjelenése miatt a magyar kormány egy új szervezetet, az Állategészségügyi Operatív Törzset hozta létre – jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán.

A miniszter közlése szerint jelenleg négy hazai telephely érintett, de a hatóságok mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését.

„Egyelőre nem azonosítottak újabb fertőzött állatokat vagy telepeket, azonban a védekezés továbbra is kiemelt prioritás” – hangsúlyozta a tárcavezető egy videóüzenetben.

A fertőzött területeket lezárták, és elrendelték az ott tartott állatok kényszervágását. Az érintett zónákban fokozott higiéniai előírások léptek életbe: fertőtlenítő kapukat telepítettek, és megkezdődött az állatok vakcinázása is. A rendkívül gyorsan, akár légáramlatokkal is terjedő vírus visszaszorítása érdekében a hatóságok számos eseményt, köztük állatvásárokat és kiállításokat is töröltek.

Az intézkedések részeként Győr-Moson-Sopron, valamint Komárom-Esztergom vármegye három járásából – Komáromból, Tatából és Esztergomból – csak közvetlen vágásra lehet állatokat szállítani, kizárólag belföldi, kijelölt vágóhidakra. Továbbá tilos a fertőzésre érzékeny állatok átszállítása a fertőzéssel érintett térségeken keresztül, akár befele, akár kifele irányuló szállítmányokról van szó.

A kormány nemcsak hazai szinten, hanem nemzetközi együttműködés keretében is fellép a járvány ellen. Kapcsolatban állnak a környező országok hatóságaival, valamint nemzetközi állategészségügyi szervezetekkel, hogy összehangoltan reagáljanak a fenyegetésre.

Az operatív törzs már a hétvégén összeül, hogy újabb intézkedésekről döntsön, és értékelje a jelenlegi helyzetet. A kabinet célja, hogy a lehető leghatékonyabban segítse a gazdálkodókat, akik kárt szenvedtek a járvány következtében. A kormány ígéretet tett arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogatást nyújt számukra ebben a rendkívüli helyzetben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)