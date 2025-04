Lebuktatta őket a kamera: helyet cseréltek az autóban, pedig mindketten drog hatása alatt álltak – VIDEÓ

Hiába próbálták kicselezni a rendőröket, a kamerafelvételek lebuktatták azt a két férfit, akik egy szabálytalan előzés után igyekeztek elkerülni az igazoltatást. A kisbéri rendőrök azonban gyorsan a nyomukba eredtek, és kiderült: nemcsak a közlekedési szabályokat szegték meg, hanem drog is volt a képben.

Március 28-án délután a 81-es főúton ellenőrzést tartottak a kisbéri rendőrök, amikor egy személyautó szabálytalan előzésére lettek figyelmesek. A jármű vezetője ahelyett, hogy megállt volna, egy benzinkúthoz hajtott be, valószínűleg abban bízva, hogy így megúszhatja az ellenőrzést – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

A rendőrök azonnal reagáltak és szolgálati autóval követték a járművet, perceken belül útól is érték azt.

Már első ránézésre is gyanús volt, hogy a vezetőoldali biztonsági övet nem használták, és hamar beigazolódott a feltételezésük – a jármű kamerafelvételei alapján egyértelműen kiderült, hogy az utas és a sofőr a rendőrök megérkezése előtt helyet cseréltek.

Az igazoltatás során kiderült, hogy a volán mögött eredetileg a győri H. József ült, aki ellen korábban a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság vezetéstől való eltiltást rendelt el. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy autóba üljön.

A helyszíni felvételek alapján az is látható volt, hogy az egyik utas valamit kidobott az árokba, majd később visszament érte. A rendőrök a férfi szájában egy zacskót találtak, amely fehér port tartalmazott. Az anyagot lefoglalták, és mindkét férfit előállították.

A helyszínen végzett drogtesztek pozitív eredményt mutattak mindkettőjük esetében.

H. József ellen eljárás indult kábítószer birtoklása, valamint a vezetéstől eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt. Az utas szintén kábítószer birtoklása miatt felelhet.

A rendőrség a hivatalos oldalán is hangsúlyozza: a bódult állapotban történő vezetés nemcsak súlyos törvénysértés, hanem rendkívül veszélyes is. Ilyenkor a reflexek lassulnak, a reakcióidő nő, és gyakran megnő a kockázatvállalás is – ezzel nemcsak a vezető, hanem más közlekedők élete is veszélybe

Kiemelt kép: police.hu