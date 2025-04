Kövér László a parlamenti rendbontásról: „Remélem, rájönnek, hogy kár volt a tűzzel játszani”

A parlamentben történt legutóbbi rendbontásról, az ellenzéki akciókról és a demokratikus jogszabályok határainak feszegetéséről beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Mandinernek adott interjújában. A házelnök kemény szavakkal illette az ellenzéki politikusokat, történelmi párhuzamokat is említve. A történtek kapcsán büntetőfeljelentés is született, és szabálymódosítás is napirendre kerülhet.