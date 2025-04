Szijjártó Péter: Az európai országok nagy többsége továbbra is háborús stratégiát hajt végre

A NATO külügyminiszteri tanácsülés második napja során Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere kiemelte az európai országok és a háborús stratégiák közötti eltérő irányvonalakat.

„Az európai országok nagy többsége továbbra is háborús stratégiát hajt végre, Donald Trump a béke oldalán van, mi, magyarok pedig Donald Trumpot támogatjuk.

Béke kell és nem háború.”

– írta a Facebookon közzétett posztban.

A külügyminiszter erős kritikát fogalmazott meg azokkal az országokkal szemben, amelyek a háború fenntartása mellett döntöttek. Ezzel szemben Magyarország a béke melletti kiállását hangsúlyozta, és jelezte Donald Trump politikájának támogatását.

Szijjártó Péter a tanácsülés második napján újabb találkozót tartott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel is. A találkozó során megerősítette Magyarország elköteleződését a kárpátaljai magyar közösség mellett. „Ahogy eddig is, most és ezután is kiállunk a kárpátaljai magyarokért” –fogalmazott a magyar külügyminiszter.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)