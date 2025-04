Országos főállatorvos: megkezdődött a vakcinázás a ragadós száj- és körömfájás járványa miatt

A hatóságok azonnal megkezdték a ragadós száj- és körömfájással érintett Dunakilitin és Darnózselin található szarvasmarhatelep vakcinázását – jelentette be Pásztor Szabolcs országos főállatorvos, aki egyértelművé tette: az érintett kisalföldi területen a legszigorúbb közegészségügyi intézkedéseket vezették be.

Pásztor Szabolcs országos főállatorvos a Dunakilitin és Darnózselin felbukkant ragadós száj- és körömfájás kapcsán elmondta, hogy az új esetek a korábban is fertőzött térségben jelentek meg, így a járvány egy földrajzilag jól körülhatárolható régióban zajlik. Kijelentette: „Dunakilitiben körülbelül 2500, Darnózselin mintegy 1000 szarvasmarha található. A hatóságok azonnal megkezdték a vakcinázást a vírusürítés csökkentése érdekében. A kiürítések is hamarosan megkezdődnek, míg a levéli telepen a felszámolás már folyamatban van. Az új esetek nem változtatták meg a korábban kijelölt védelmi zónák határait, ezek továbbra is elegendő védelmet biztosítanak”.

A főállatorvos jelezte: a nyolc ismert fertőzés – köztük négy szlovákiai és egy Pozsony fölötti eset – egy szűk térségben található. A hatóságok kiemelten kezelik a kontaktlétesítmények felkutatását, beleértve a termék-, hulladék-, és személyforgalmat. Minden kontakttelepen többszöri mintavétel történik, hogy a vírus lappangási ideje alatt is kimutatható legyen az esetleges fertőzés. Mint fogalmazott:

„Az érintett állatokat vakcinázzák, de ez nem mentesít a felszámolás alól: minden beoltott állatot leölnek. A jelenlegi stratégia a szupresszív vakcinázás, amely a már fertőzött állatok immunizálására koncentrál. A megelőző vakcinázás szélesebb körben egyelőre nem indokolt. Magyarországon és az EU-ban rendelkezésre áll elegendő vakcina”.

Hozzátette azt is: A magyar gyakorlat szerint csak a fertőzött állományokat számolják fel, ellentétben Szlovákiával, ahol a három kilométeren belüli egészséges állatokat is levágják. Magyarország minden állatot – beleértve a háztáji gazdaságokat is – monitoroz, mintát vesz, és figyelemmel kísér.

A telepek közötti fertőzés főként járművek vagy személyi kontakt révén történhet. A hatóságok a fertőzött telepeket hermetikusan lezárják, bejáratukat rendőrségi segítséggel ellenőrzik, fertőtlenítő szőnyegeket helyeznek el. Az összes jármű a fertőtlenítési protokoll szerint közlekedik.

A két telep kiürítése naponta 250-350 állat levágásával körülbelül tíz napot vesz igénybe. Az elföldelés jelenleg Hegyeshalom közelében zajlik, új helyszínek kijelölése folyamatban van. A M1-es autópályán fertőtlenítő pontok kialakítása is tervben van, a rendvédelmi szervekkel közösen – közölte az Agroinform hasábjain Pásztor Szabolcs országos főállatorvos.

Kiemelt kép: Tehenek fejés közben (MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor)