Hozzánk is megérkezik a sarkvidéki hideg, záporok és zivatarok mellett jégeső is lehet

Szombaton erős, viharos széllel hozzánk is megérkezik a Skandinávia felett lévő sarkvidéki eredetű hideg. A hidegfronthoz záporok, zivatarok is társulnak, és akár jégeső is lehet.

Péntek estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az éjszaka második felétől észak felől fátyolfelhőzet érkezik, emellett szombat délelőtt gomolyfelhők is képződnek, melyek északkeleten jobban összeállhatnak – számolt be az MTI. Szombaton egy erős hidegfront érkezik, emiatt többfelé kialakulhatnak futó záporok, főként keleten, északkeleten és helyenként északon zivatarok is, melyekből jégeső is előfordulhat. A front mögött északnyugatira, északira fordul a szél, melyet erős, viharos széllökések kísérnek majd. A front megérkezése előtt még 16 és 22 fok közé melegszik a levegő, majd a front mögött hirtelen visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap a Dunától keletre gyakrabban megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon viszont hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként futó záporok, hózáporok is kialakulnak. Sokfelé lesz erős, egyes tájegységeinken viharos az északias szél. Kora reggel -6 és +2, napközben mindössze 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet – írja az Időkép. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)