Videó: katonai tiszteletadással fogadták Benjamin Netanjahut Budapesten

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és felesége Sara csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre. A magyar főváros repülőterén katonai díszőrség fogadta őket, majd konvoj kísérte a miniszterelnököt a szállodájába.

„Üdvözöljük Budapesten Izrael miniszterelnökét, Benjámín Netanjáhút!”– írta Facebook oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

A The Times of Israel helyszíni tudósításában szintén azt írták, hogy az izraeli miniszterelnök megérkezése problémamentesen zajlott le. Benjamin Netanjahu a feleségével, Sarával együtt szállt le a gépről, amiről egy videó is készült a helyszínen:

Başbakan Binyamin Netanyahu, Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakan Orban ile yapacağı siyasi ziyaret ve görüşmeler öncesinde bu akşam ‘Zion Wing’ uçağıyla Macaristan’ın başkentine indi. pic.twitter.com/yH9PJhxuQz — Hasan Killik (@greenhousehasan) April 3, 2025

Mint a lap írta, az izraeli kormányfőt a várakozásoknak megfelelően katonai díszőrség fogadta, és a leszállás után egy konvoj kíséretében, incidens nélkül kísérték el a szállodájába.

A kiemelt kép forrása: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook