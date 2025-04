Orbán Viktor: Egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint Magyarország nem lehet tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak

Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtök kora délután közös sajtótájékoztatót tartott a Karmelita kolostorban. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Izrael szuverenitása, önvédelemhez joga és az izraeli emberek biztonsága mellett, és az egész világon ezt az álláspontot képviseli. Azt is elmondta, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és ez a jövőben is így lesz. Beszélt arról, hogy Izrael milyen fontos gazdasági partner Magyarország számára, majd azt is elmagyarázta, hogy miért döntöttek úgy, hogy kilépnek a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Benjamin Netanjahu köszönetet mondott Magyarország támogatásáért, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben minél több ország csatlakozik a magyar kormány álláspontjához.

Orbán Viktor meghívására Benjamin Netanjahu hivatalos látogatás céljából Magyarországra érkezett csütörtök hajnalban. Az izraeli miniszterelnök, aki a magyar kormányfő közeli szövetségese ezt megelőzően legutóbb 2017-ben látogatott hazánkba.

Benjamin Netanjahu látogatása szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen ez lesz az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság kiadta ellene a letartóztatási parancsot. Igaz, Magyarországon nem kell amiatt aggódnia, hogy a hatóságok őrizetbe veszik.

Orbán Viktor még 2024 novemberében küldte a meghívást Netanjahunak, miután a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene a Gázai övezet szándékos kiéheztetésének vádjával. A magyar kormány egyértelművé tette, hogy figyelmen kívül hagyja a hágai testület döntését, amelyet abszurdnak és szégyenteljesnek nevezett. Gulyás Gergely az izraeli miniszterelnök érkezésének napján jelentette be, hogy

Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Mint mondta, a felmondási eljárást, az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően, a kormány csütörtökön kezdeményezi. „A Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy – és erre a Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő elleni vádemelés a legszomorúbb példa – politikai testületté vált” – magyarázta Gulyás Gergely.

Az izraeli kormányfő budapesti látogatása alatt Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt csütörtök délelőtt, majd ezt követően közös sajtótájékoztatót tartottak a Karmelita kolostorban. Orbán Viktor a sajtótájékoztató elején hangsúlyozta, hogy Benjamin Netanjahu nyolc év után látogatott el ismét Magyarországra, míg ő 2021-ben járt utoljára Izraelben. A miniszterelnök szerint azóta pedig nagyot változott a világ, az egész globális biztonság súlyos fényégettséggel néz szembe. Ennek egyik legsúlyosabb példája az a terrortámadás volt, amikor Izrael szenvedett el másfél évvel ezelőtt.

„Olyan kegyetlen és súlyos, az izraeli szuverenitást lábbal tipró terrortámadást szenvedtek el, amely nagy hatással volt az egész világra, így Magyarországra is. Magyarország az első pillanatban világossá tette, hogy kiállunk Izrael szuverenitása, önvédelemhez joga és az izraeli emberek biztonsága mellett, és azóta is ezt az álláspontot képviseljük mindenhol a világpolitikában”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben

A továbbiakban arról beszélt a magyar kormányfő, hogy Magyarországon is történtek változások, leginkább az Európai Unióban. Magyarország az elmúlt években a szabadság szigete volt Európában, és a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre és zászlóvivője is. Emlékeztetett, hogy Magyarországon él Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége, amely jelenleg a legnagyobb biztonságot élvezi Európában.

Orbán Viktor szerint Európában az antiszemitizmus soha nem látott méreteket öltött, de Magyarországon eddig sem lengettek Hamász-zászlókat, és ezután sem lesz ilyen. Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és ennek minden eszközzel érvényt is szereznek. Mint mondta, minden állampolgárunkat megvédjük, és külön figyelmet fordítanak azokra a csoportokra, amelyek kiugróan veszélyeztetettek – és a zsidó közösség ma mindenhol a világban kiugróan veszélyeztetettek.

„Magyarország semmilyen toleranciát nem tanúsít az antiszemitizmussal szemben. Teljes zéró tolerancia van. Nem örülünk annak, hogy ma ilyet kell mondani, de az a helyzet, hogy egész Európában a zsidó közösségek közül a Magyarországon élők érezhetik magukat a legnagyobb biztonságban”

– hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor szerint az antiszemitizmust Nyugat-Európába importálják, mivel az illegális migráció szükségszerűen hozza magával az antiszemitizmus növekedését. Úgy látja, hogy a brüsszeli elit ezt nem akarja megállítani, Magyarország azonban ebben nem enged. „Magyarország semmilyen migrációt nem fogad el, semmilyen európai migrációs megállapodást nem enged érvényesülni Magyarországon, mert az itt élő polgárok biztonságát veszélyeztetné” – tette hozzá.

Orbán Viktor aláhúzta, hogy van érdekazonosság Magyarország és Izrael között. Magyarországnak is fontos, hogy Izrael biztonságos és stabil ország maradjon. Elmondása szerint a stabil Izrael a Közel-Kelet stabilitásának a kulcsa. A kétoldalú kapcsolatokra kitérve elmondta, hogy Izrael komoly befektető Magyarországon, mivel 150 izraeli vállalat van jelen az országban, amely több ezer embernek ad munkát. Hangsúlyozta, hogy ezek értékes befektetők a volumenük és a minőségük miatt is, mivel kiemelkedően a gyógyszeriparban és a high-tech iparban jöttek létre. Jól működik együtt a magyar és az izraeli vállalati közösség, és jó reményeink vannak arra nézve,. hogy ez az együttműködés folytatódik. Együttműködésünk kiterjed a hadiipari és katonai együttműködésre is, amely a jövőben is így lesz.

„Örülünk annak, hogy Izrael soha semmilyen akadályt nem gördített a Magyarországból Izraelbe irányuló export elé”

– mondta a miniszterelnök.

A Nemzetközi Büntetőbíróságot politikai eszközzé silányították

Végezetül kitért a Nemzetközi Büntetőbíróságra is, amelyből most szándékozik kiléptetni Magyarországot a kormány. Felidézte, hogy ő volt az a magyar miniszterelnök, aki 2000-ben aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozási dokumentumot, és most ő volt az is, aki aláírta a kilépésről szóló dokumentumot is. Ezen a ponton Benjamin Nnetanjahu megtapsolta a miniszterelnököt. Orbán Viktor szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság az elmúlt években politikai bírósággá alakult.

„Az elmúlt években ez már nem egy pártatlan, jogállami bíróság, hanem egy politikai bíróság. És ezt a legvilágosabban az Izraellel kapcsolatos döntések mutatták meg. Azt gondoljuk,. hogy egy politikai motivációk alapján működő nemzetközi bíróságban egy magára valamit adó demokratikus jogállam, mint amilyen Magyarország pedig nem vehet részt”

– szögezte le a kormányfő.

Orbán Viktor szerint ez egy fontos nemzetközi bírói fórum volt, de politikai eszközzé silányították, amellyel nem tudnak és nem is akarnak közösséget vállalni a következő időszakban. Elárulta, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az erről szóló törvényjavaslatot benyújtja a magyar parlamentnek, és felmondják a római statútumot.

Netanjahu szerint ki kell lépni a korrupcióból és a rothadásból

Benjamin Netanjahu aláhúzta, hogy Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt megingathatatlanul kiállt Izrael mellett a nemzetközi szervezetekben, bátor és jelentős lépéseket tettek a Nemzetközi Büntetőbíróság tekintetében. „Ez nemcsak számunkra, hanem az összes demokrácia számára fontos” – tette hozzá. Az izraeli kormányfő szerint a bíróság a terrorizmus mellett állt ki Izraellel szemben.

Ön az első, de merem remélni, hogy nem az utolsó állam, amely kilép ebből a korrupcióból, ebből a rothadásból, és ezt nemcsak Izraelben, de számos országban világszerte nagyra értékelik ezt a lépést

– fogalmazott.

Az izraeli miniszterelnök méltatta Magyra ország antiszemitizmus elleni fellépését is. Mint mondta, Magyarország felismerte, hogy anticionizmus nélkül nincs antiszemitizmus nélkül. Azt is megköszönte Magyarországnak, hogy otthont ad az izraeli futballnak és egyéb asportoknak, így az izraeli sportolók terepet kapnak a felkészülésre. Aláhúzta azt is, hogy rengeteg izraeli turista érkezik Magyarországra, és az izraeliek jól érzik magukat Magyarországon.

A radikális iszlámra is kitért, amely Irán által támogatást kap a Közel-Keleten. Úgy gondolja, hogy Izraelt Irán proxyja támadta meg, gyilkolta le az embereiket, csecsemőiket. Arra is kitért, hogy leszámolnak ezekkel a terroristákkal, és megvédik Izraelt és Európát is. Úgy látja, hogy Európában sokan nem érzik ennek a jelentőségét, de Orbán Viktor szerencsére nem tartozik közéjük.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli (b) és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezet fog Budapesten, az Országházban tartott sajtótájékoztatón 2017. július 18-án. (Fotó: MTI Fotó: Mohai Balázs)