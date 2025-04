Gyopáros Alpár: Csaknem ezerötszáz kisbolton segített a Magyar falu program

A 2023-as indulása óta csaknem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar falu program támogatásain keresztül – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön a zalai Nemespátrón.

Gyopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán beszélt arról, hogy a Covid-járvány, majd az orosz-ukrán háború szankciós politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A multinacionális áruházláncokhoz képest a helyi kis üzletek tőkeszegény, kevésbé versenyképes vállalkozások, amelyek közül több száz zárhatott volna be, ha nem kínálnak számukra pályázati forrásokat – számolt be az MTI.

A Magyar falu program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járdák felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. A falusi kisboltok továbbra is lehetséges támogatása mellett a kocsmák működését és bankjegykiadó automaták telepítését is segítik, illetve újraindul a templomok felújítására vonatkozó pályázat – ismertette a kormánybiztos.

Hozzátette, hogy összességében kizárólag a vidéki kistelepüléseken növekszik a lakosságszám,

Egyre több fiatal települ vissza a szülőfalujába, vagy éppen városi fiatal családok választják a falusi letelepedés lehetőségét.

Mindez indokolja, hogy szükség van az utak, járdák rendbetételére, játszóterek építésére, óvoda felújítására, bővítésére – jelezte Gyopáros Alpár.

Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a választókerülethez tartozó

81 településen az elmúlt években több mint 10 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések.

Ezek a beruházások nemcsak a falvakat érintették, de számos négy- vagy ötszámjegyű összekötő utat is korszerűsítettek a kormányzati támogatások révén.

Győrfy Balázs, Nemespátró polgármestere (független) arról beszélt, hogy az elmúlt öt-hat évben a település összesen több mint 100 millió forint fejlesztési támogatáshoz jutott a Magyar falu program keretéből. A legutóbbi forrás nemcsak a helyi vegyesbolt teljes körű korszerűsítését segítette, de a közelben egy járdaszakaszt is felújítottak.

Kiemelt kép: Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Magyar falu program segítségével, csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán Nemespátrón 2025. április 3-án. (Fotó: MTI/Katona Tibor)