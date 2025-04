Új kőolajvezeték épül Magyarország és Szerbia között

Egy újabb bátor és szuverén döntés eredményeként új kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között, a megvalósíthatósági tanulmány már el is készült, így a beruházás 2028-ra le is zárulhat, ezáltal a két ország nem szorul majd rá másokra a két fő energiahordozó tranzitja terén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Belgrádban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal folytatott egyeztetését követően bejelentette, hogy „újabb bátor és szuverén döntésről" született megállapodás, amelynek a keretében új kőolajvezeték épül majd a két ország között. „A földgázszállításhoz képest ellentétes iránnyal egy olyan kőolajvezetéket építünk, amelynek nyomán Szerbia kőolajellátása Magyarországon keresztül lehetővé válik" – tudatta. „Általánosságban igaz, hogy minden egyes új vezeték növeli az energiaellátás biztonságát, de itt most erre konkrétan is nagy szükség van, mert a térség kőolajellátása tekintetében bebizonyosodott az, hogy nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhány ország csúnyán megbukott azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak, ezért indokolt egy új vezeték építése" – folytatta. Arra is kitért, hogy Magyarországon elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, amelyet a mai napon a Mol be is mutatott mindkét kormány képviselőinek. Emellett a szerb vezetés elfogadta az építkezéshez szükséges területrendezési szabályrendszert is. „Elmondhatjuk, hogy a kőolajvezeték építésének előkészítési fázisában nagyon fontos lépéseket tettünk az elmúlt hetekben. Így az építkezést az idei esztendő végén, jövő év elején fizikailag is meg lehet kezdeni, amelynek nyomán egy 2028-ra abszolút, egész hosszában működőképes új kőolajvezeték jön létre a két ország között" – mondta. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, hogy hazánkban ehhez két fontos beruházást kell elvégezni: egyrészt bővíteni kell az ukrán-magyar határt Százhalombattával összekötő vezeték kapacitását, másrészt innen egy teljesen új, 190 kilométer hosszú vezetéket kell építeni a szerb határig. „Ez a beruházás összességében 130 milliárd forintos értéket fog képviselni. Tehát ez egy nagy, az egész régió energiaellátásának biztonsága szempontjából meghatározó beruházás" – szögezte le. Mint közölte, az új vezeték kapacitása évi 4,5 millió tonna körül lesz, és ezzel lehetővé válik a pancsovai kőolajfinomító, illetve Szerbia kőolajellátása teljes egészében Magyarországon keresztül. „Ez azt fogja jelenteni, hogy a két fő energiahordozó importja esetében nem szorulunk másokra, csak egymásra. Jelenleg Magyarország teljes földgázimport-szükséglete megoldható Szerbián keresztül, és az új beruházással Szerbia teljes kőolajimport-szükséglete megoldható lesz Magyarországon keresztül" – fejtette ki. „Ez egy olyan stratégiai pozíciót hoz létre, amely nagyon komoly biztonságot fog adni mindkettőnknek az energiaellátás szempontjából, mert az elmúlt évek, amelyek nehézségekkel voltak átitatva, bizonyították, hogy Magyarország és Szerbia is csillagos ötösre vizsgázott megbízhatóság szempontjából az energiatranzit területén, míg mások ebben a régióban sajnos ezt nem mondhatják el magukról" – fűzte hozzá. A miniszter arról számolt be, hogy az ukrajnai háború komoly kihívások elé állította egész Közép-Európa energiabiztonságát, de eddig, minden nehézséget leküzdve, sikerült garantálni a stabil ellátást. „Azonban azt világosan látni kell, hogy ebben a kérdésben csak és kizárólag magunkra számíthattunk. Brüsszelből semmilyen segítséget nem kaptunk ebben a kérdésben, sőt gyakran az energiabiztonsági érdekeinkkel szembeni lépések történtek" – húzta alá. „És hogy fenn tudjuk tartani az energiaellátás biztonságát mindkét országban, abban hatalmas szerepe van annak az egyre szorosabb magyar-szerb együttműködésnek, amit kiépítettünk és folyamatosan fejlesztünk az energia terén. Enélkül az egyre átfogóbb magyar-szerb energiaegyüttműködés nélkül országaink energiabiztonsága nem lenne garantált" – tette hozzá. Ezzel kapcsolatban pedig annak a néhány évvel ezelőtti „bátor és szuverén döntésnek" a jelentőségét hangsúlyozta, amelynek eredményeként megépült a Török Áramlat földgázvezeték, s rámutatott, hogy enélkül ma egyik ország ellátása sem lenne lehetséges. „A tavalyi hatalmas rekordmennyiséget követően idén eddig naponta több mint 20,7 millió köbméter földgáz áramlik a Török Áramlat vezetéken keresztül Szerbián át Magyarországra (…) Korábban ilyenre soha nem volt példa" – fogalmazott. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)