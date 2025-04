Több milliós drogcsempész hálózatot buktatott le a magyar rendőrség

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrök ismét egy drogcsempészettel foglalkozó hálózatot lepleztek le Nyírbátor környékén. A hatóságok három férfit vettek őrizetbe, akik kábítószert árusítottak, és emellett jelentős értéktárgyakat is lefoglaltak tőlük.

A rendőrség hivatalos oldalán közölte a hírt miszerint, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomozói egy komplex akció során három férfit fogtak el, akik kábítószer-kereskedelemmel gyanúsíthatók. A műveletben a Mélységi Ellenőrzési Osztály is közreműködött. A férfiakat a rendőrök Nyírbogát és Nyírgelse között állították meg, amikor személygépkocsival közlekedtek.

A rendőrségi intézkedés során az autókat és az utasokat alaposan átvizsgálták, és több mint 324 gramm, fehér, kristályos szerkezetű, drognak tűnő anyagot találtak.

Az akció során készült videofelvételeket a hatóságok megosztották:

Az elvégzett gyorstesztek megerősítették, hogy kábítószerről van szó. Az autót vezető férfi, a 33 éves nyírbátori V. Á., valamint két utasa, a 18 éves encsencsi V. Z. és a 21 éves nyírvasvári J. Sz. egymással rokoni kapcsolatban álltak. A gyanú szerint a férfiak a drogot nagyobb mennyiségben vásárolták meg, majd kisebb adagokra bontva értékesítették, amiből rendszeres jövedelemre tettek szert.

A három gyanúsítottat a rendőrök a Nyírbátori Rendőrkapitányságra szállították, ahol kihallgatták őket. Kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával őrizetbe vették őket, és a bíróság elrendelte a letartóztatásukat.

A rendőrség célja nem csupán a kábítószer-kereskedelem felszámolása, hanem az is, hogy a bűncselekményekből származó vagyont visszaszerezze. A hatóságok ezen az alkalmon három értékes gépkocsit, mintegy tízmillió forint készpénzt és jelentős mennyiségű aranyékszert is lefoglaltak. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

Kiemelt kép: police.hu