Menczer Tamás: Brüsszel még több pénzt és fegyvert akar a háborúba fektetni

Ukrajna európai uniós tagsága óriási és elképesztő veszéllyel jár, erről a kérdésről csak a magyar emberek dönthetnek a véleménynyilvánító szavazáson, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója egy országjáró fórumot megelőző sajtótájékoztatón a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Biriben szerdán – írja az MTI.

Menczer Tamás hangsúlyozta, Brüsszel folytatni akarja a háborút, amely már eddig is 2,5 millió forintjába került minden családnak Magyarországon, az ukrán tagság pedig további milliókba kerülne a magyar embereknek.

„Brüsszel továbbra is háborút akar és meg akarja akadályozni Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit”

– hangoztatta a kormánypárti politikus. Megjegyezte, a brüsszeli cél és terv változatlan, még több pénzt és fegyvert akarnak a háborúba fektetni, illetve gyorsítópályán akarják felvenni Ukrajnát az Európai Unióba. Menczer Tamás elmondta, a Magyarországnak járó uniós források Ukrajnába kerülnének, mindezeken felül plusz befizetéseket követelnének és követelnek is tőlünk évi legalább 200 milliárd forint formájában. Hozzátette,

további aggályokat jelenthetnek a tagság kapcsán az Ukrajnában tapasztalható szervezett bűnözés, a rengeteg fegyver és az országban uralkodó egészségügyi állapotok.

Kitért arra, Ukrajna uniós tagságát Brüsszel magyarországi „leágazása”, vagyis a Tisza Párt is szeretné. „A mi álláspontunk az, hogy ilyen súlyos kérdésben, ilyen fontos kérdésben csak a magyar emberek dönthetnek, és a magyar emberek döntése perdöntő, ügydöntő, ugyanis egy új tag felvételéhez egyhangúságra van szükség” – fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója, megerősítve, ha Magyarország ehhez a magyar emberek döntése alapján nem járul hozzá, akkor Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja. A magyar emberek véleménye még a korábbiakhoz képest is kiemelten fontos – folytatta -, és ezt tudja Manfred Weber is, ezért bízta meg „Brüsszel Pétert” azzal kapcsolatban, hogy mutassa be valamilyen módon, akár hamisítás árán is, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát.

„Nem akarják megvárni a véleménynyilvánító szavazást és annak eredményét, hanem ezt a képet akarják bemutatni”

– tette hozzá Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a sajtótájékoztatón arra kért mindenkit, hogy vegyen részt a véleménynyilvánító szavazáson és döntsön a saját, a gyerekei és az unokái sorsát is befolyásoló kérdésről.

