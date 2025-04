Elítélték a Marina-parti gyilkosokat, életfogytiglan vár rájuk

Tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte a Budapest Marina-parti kettős emberölés elkövetőit a Fővárosi Törvényszék szerdán hozott elsőfokú, nem jogerős határozatában – tájékoztatta a bíróság közleményben az MTI-t.

Az ügy elsőrendű vádlottja 2015-ben ismerkedett meg a másodrendű vádlottal, akit erőszakos cselekményekkel, köztük emberek megverésével és egy családi ház felgyújtásával is megbízott alkalmanként 500–1000 euróért; 2016-ban pedig ismerőse és annak barátnője megölésére kérte fel.

Az elsőrendű vádlott korábban együtt töltötte börtönbüntetését az áldozattal, szabadulásuk után a bizalmasa lett, intézte az üzleti és a hétköznapi ügyeit, meghatalmazása volt cégének ügyvitelére.

A férfi az ismerőse és a gyakran nála tartózkodó párja megölését, valamint a vagyonának megszerzését azután határozta el, hogy megtudta, ismerőse nem vonult be a börtönbe egy újabb szabadságvesztés letöltésére, hanem lakást bérelt a XIII. kerületi lakóparkban, a bujkálása költségeit jelentős mennyiségű készpénzzel és 2 kilogramm befektetési aranytömbbel kívánta fedezni.

A gyilkosok 2016. február 11-én a férfit és a nőt a Marina-parti bérelt lakásban fejbe lőtték, a holttesteket a másodrendű vádlott feldarabolta, egy sporttáskába csomagolta, amit egy Budapesthez közeli település erdős részén elásott.

A bűntettel megszerzett zsákmányból az elsőrendűé lett a készpénz és az arany egy része, valamint az áldozat tíz személygépkocsija, amelyből többet társa közreműködésével értékesített, egy járművet a másodrendű vádlott élettársa, egyet az apja kapott meg.

A másodrendű vádlott 2 aranytömböt kapott, ezeket az élettársa 10 millió forintért eladta egy kereskedőnek.

A törvényszék a gyilkosokat a váddal megegyezően súlyos testi sértésben, jelentős kárt okozó rongálás kísérletében, továbbá előre kitervelten, nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberölésben mondta ki bűnösnek, a másodrendű vádlott élettársát pénzmosás miatt marasztalta el, és másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A bíróság a három vádlottal szemben több mint 110 millió forint vagyonelkobzást rendelt el, emellett a két férfit kötelezte az eljárás során eddig felmerült 36 millió forintot meghaladó bűnügyi költség viselésére is.

A törvényszék közleménye szerint Polencsik Eszter bíró az emberölés elkövetőinek a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből való kizárását azzal indokolta, hogy a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, többszörösen is súlyosabban minősülő, egyike a soha el nem évülő bűncselekményeknek, és

a vádlottak nem érdemesek arra, hogy visszakerüljenek a társadalomba.

A másodrendű vádlott más ügyben jelenleg is életfogytig tartó fegyházbüntetését tölti, és ellene további büntetőeljárás is folyamatban van. A társadalom felé is fontos üzenet, hogy „egy ilyen cselekményt súlyos büntetés nélkül nem lehet megúszni” – idézte a bírót a törvényszék.

Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a vádlottak és a védőik fellebbeztek ellene, így az ügy másodfokon, a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.

Kapcsolódó tartalom Tényleges életfogytiglan várhat az encsi ámokfutóra

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kálmándy Ferenc)