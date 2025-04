Csúszik Benjámin Netanjahu érkezése, csütörtökön érkezik Budapestre az izraeli miniszterelnök

Szerda éjszaka helyett csütörtök hajnalban érkezik Budapestre Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A korábban bejelentett forgalmi változások menetrendje is módosul. Összeszedtünk mindent, amit tudni kell az időszakos lezárásokról.

Csúszik Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök érkezése, így mégsem szerdán éjszaka, hanem csütörtökön érkezik Budapestre az izraeli delegáció – írta a Bloomberg.

Amint arról beszámoltunk, Orbán Viktor meghívására Magyarországra érkezik Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki vasárnapig tartózkodik hazánkban. Bár a látogatás hivatalos része pénteken véget ér, a tartózkodás időtartamát befolyásolja, hogy az izraeli kormányfő szokása szerint a vendéglátó országban várja ki a péntek délutántól szombat délutánig tartó sabbátot.

A magyar miniszterelnök még 2024 novemberében küldte a meghívást Netanjahunak, miután a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene a Gázai övezet szándékos kiéheztetésének vádjával. A magyar kormány egyértelművé tette, hogy figyelmen kívül hagyja a hágai testület döntését, amelyet abszurdnak és szégyenteljesnek nevezett. Az ICC határozatát több ország is megkérdőjelezte: Magyarországon kívül Argentína, Csehország és Románia is jelezte, hogy nem élne a letartóztatás lehetőségével.

Netanjahu látogatása szimbolikus jelentőséggel is bír, hiszen ez lesz az első európai útja azóta, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) kiadta ellene a letartóztatási parancsot.

Izraeli sajtóinformációk szerint Benjámin Netanjahu a Ben Gurion Nemzetközi Repülőtérről indul a Wing of Zion nevű elnöki különgéppel. Várhatóan csütörtökön találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel és Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A találkozó egyik kiemelt napirendi pontja Donald Trump amerikai elnök Gáza-tervének megvitatása lehet A The Times of Israel című lap egyik kormányzati forrása szerint az izraeli kormányfő célja, hogy Magyarország támogatását is megszerezze a kezdeményezéshez, amelynek értelmében a háború sújtotta Gázai övezet lakosságának jelentős részét más országokba telepítenék át, miközben az Egyesült Államok vezetésével turisztikai és gazdasági fejlesztések indulnának a térségben.

A csúszás következtében a korábban bejelentett forgalmi változások időpontjai is módosulnak – írja sajtóközleményében a BKK.

2025. április 3-án, csütörtökön várhatóan:

1:30 és 2.30 között a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret körülbelül 25-40 perces időszakra lezárják;

a delegáció útvonalát (M4-es autóút – M0-s autóút – M3-as autópálya – Kacsóh Pongrác út) körülbelül 10-15 percre szakaszosan és időszakosan lezárják;

2:10 és 3:00 között körülbelül 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják az Andrássy utat, valamint a József Attila utca – Széchényi István tér – Lánchíd útvonalat.

9:30 és 10:00 között, valamint 19:00 és 19:30 között körülbelül 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják a József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Apród utca – Attila út – Palota út – Dísz tér útvonalat.

14:20 és 15:00 között, valamint 21:50 és 22:20 között körülbelül 20-25 percre szakaszosan és időszakosan lezárják a Budai Vár – Palota út – Krisztina körút / Attila út – Apród utca – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchényi István tér – József Attila utca útvonalat.

A reptér és az odavezető utak forgalomkorlátozása:

Április 3-án, csütörtökön 1:30 és 2:30 között a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető utat és a repülőteret is körülbelül 25–40 percre lezárják. A zárások miatt a repülőtérre közlekedő 200E autóbusz már szerda 23 órától csütörtök hajnali 4 óráig a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Cargo City megállót és Budapest felé a Repülőmúzeum megállót kihagyja. A BKK kéri, hogy akinek a repülőgépe ebben az időszakban indul, lényegesen korábban induljon el otthonról.

A Kós Károly sétány, a Hősök tere és az Andrássy út zárása idején:

a 6-os villamosok az Oktogon zárásakor a Széll Kálmán tér felől a Nyugati pályaudvarig, Dél-Buda felől pedig a Király utcáig közlekednek;

az érintett éjszakai (a 979-es és a 990-es) járatok a lezárt szakaszt elkerülve terelt útvonalon járnak, illetve megvárják a menet elhaladását (a 914-es, a 914A, a 923-as, a 931-es, a 950-es és a 950A).

A József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd zárásakor:

a 16-os és a 178-as autóbusz rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik.

a 105-ös autóbusz a Margit hídon át közlekedik.

A Széchenyi István tér – Lánchíd – Budai Vár útvonal zárása idején:

a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok a Közvágóhíd H – Pesterzsébet, Pacsirtatelep – Keleti pályaudvar M és a Boráros tér, illetve a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között közlekednek. Az Eötvös tér és a Zsil utca közötti megállókat nem érintik.

a 19-es villamos a Bécsi út – Vörösvári út és a Clark Ádám tér között, illetve a Döbrentei tér és Kelenföld vasútállomás metróállomás között közlekednek;

a 41-es és az 56A villamosok módosított útvonalon, a Krisztina körúton át közlekednek;

az 5-ös autóbuszok az Attila út – Krisztina körút lezárása idején módosított útvonalon közlekednek, a Szarvas tér és az Alagút utca közötti megállókat nem érintik;

a lezárás idején a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik;

a 16A és a 116-os autóbuszok sűrűbben, rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek;

a 105-ös és a 210-es autóbuszok terelve közlekednek, a Róka utca és a Deák Ferenc tér között a 178-as, a 8E, az 5-ös és a 9-es autóbuszok megállóiban állnak meg;

a 178-as autóbusz a Naphegy tér és a Széll Kálmán tér között jár;

a Budavári Sikló a lezárás idején nem közlekedik.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)