„A pártpolitikát háttérbe szorítva várospolitikát szeretnénk folytatni” – kilépett a szombathelyi városvezetés az óellenzéki pártokból

Szombathely városvezetésének tagjai kiléptek a Magyar Szocialista Pártból, a Momentumból és a Demokratikus Koalícióból, és ezentúl az Éljen Szombathely! Egyesület tagjaként folytatják tevékenységüket. Nemény András, Szombathely polgármestere árulta el lapunknak, hogy miért döntöttek így.

Kiléptek az országos pártokból, vagyis a Magyar Szocialista Pártból (MSZP), a Momentumból és a Demokratikus Koalícióból (DK) a szombathelyi városvezetés tagjai, és egységesen az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják munkájukat – írja a Savaria Fórum.

Az aláírók közül Nemény András, Szombathely polgármestere, Horváth Soma alpolgármester és Bokányi Adrienn tanácsnok az MSZP, Horváth Attila alpolgármester a DK, László Győző alpolgármester pedig a Momentum tagja volt, de most egységes döntést hoztak arról, hogy a szerdai nappal valamennyien kilépnek eddigi pártjaikból, és közéleti tevékenységüket a jövőben az Éljen Szombathely! Egyesület keretein belül folytatják.

„Városvezetésünk továbbra is elkötelezett Szombathely folyamatos fejlesztése és a városlakók szolgálata, érdekeik képviselete mellett, döntéseinket a jövőben is ezen alapelvek mentén fogjuk meghozni”

– írták közleményükben az egyesület tagjai.

Lapunk telefonon érte utol Nemény András polgármestert, aki elárulta, hogy már eleve ez az egyesület jelölte őt polgármesterként, ahogyan a többieket is az Éljen Szombathely! Egyesület jelölte a tavalyi önkormányzati választáson, így valójában a döntésük nem jelent valódi változást az életükben.

„Igazából a távozásunk fő oka, hogy a pártpolitikát háttérbe szorítva várospolitikát szeretnénk folytatni”

– jelentette ki a polgármester a hirado.hu-nak.

Nemény András elmondta azt is, hogy az országos politikával ezentúl csak az önkormányzati logika mentén szeretnének foglalkozni. Hangsúlyozta, hogy a gyakorlatban ez már eddig is így ment, de most úgy gondolták, hogy egy évvel a választás előtt ideje jelezni, hogy nem kívánnak részt venni „ezekben az országos folyamatokban”. A polgármester leszögezte, hogy semmilyen más pártban sem szeretnének tevékenységet végezni.

Kiemelt kép: Neményi András (Fotó: Facebook//Neményi András)