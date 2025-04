A köztársasági elnök szerint még megállítható az „erőszak spirál”

A közösségi médiának a politikai kommunikációra való ráhatásáról, valamint a demokratikus politikai versengésben résztvevőknek a véleménynyilvánítással kapcsolatos megfontolandó szempontokról közölt bejegyzést Sulyok Tamás köztársasági elnök a közösségi médiában. Az államelnök bejegyzését azzal indokolta, hogy közelednek a 2026-os országgyűlési választások, amire – mint írta – „a felkészülést a versengő pártok már a választást megelőző évben megkezdik.”

Facebook-bejegyzést közölt Sulyok Tamás azzal kapcsolatban, hogy „az elmúlt napokban, hetekben a politikai közbeszédben erőre kapott az agresszív hangvétel, és sajnos megjelent a fizikai erőszak is. Az utcán és – ami Magyarországon szokatlan – az Országgyűlésben is.” Az államelnök közösségi médiás megnyilvánulásának oka a 2026-os országgyűlési választások, ezzel kapcsolatban Sulyok Tamás kifejtette:„ harminchat éves tapasztalat, hogy a parlamenti választások kampányára a felkészülést a versengő pártok már a választást megelőző évben megkezdik. Ez – úgy tűnik – most sincsen másként” – tette hozzá.„ A kampány java még bőven hátravan;”

„okkal kérdezik az aggódók: mi jön még ezután?”

– tette fel a kérdést a köztársasági elnök, aki szerint többek között a szomszédos országokban zajló fejlemények „egyaránt arra intenek mindannyiunkat, hogy nézzünk magunkba.”

Sulyok Tamás szerint annak ellenére, hogy a különböző közösségi platformok a párbeszédet megbénító buborékot teremtettek, a köztársasági elnök hangsúlyozta: „egy helyen élünk, egy a hazánk.” Ezzel összefüggésben Sulyok Tamás három kérdés megválaszolását javasolja azoknak, akik a eltérő véleményeiknek és világnézetüknek szeretnének hangot adni a demokratikus politikai versengés szabályszerű keretei között:

„Tiszteljük-e a másikban az önálló ítéletalkotásra képes embert?”

„Tiszteljük-e az ellenvéleményen lévőben a közös hazánkat szerető honfitársunkat?”

„Tiszteljük-e az ember méltóságát?”

Különös felelősség terheli szerinte azokat a közszereplőket, akik közhivatal betöltésére jelentkeznek, „véleményt és közvéleményt formálnak” és nagy követőtáborral rendelkeznek. „Ha ők megvonják a tiszteletet ellenfeleiktől, elvitatják a legminimálisabb jószándékot is az ellenvéleményen lévőktől, ha ők megengedhető eszköznek tartják akár a verbális, akár a jogellenes fizikai erőszakot, azzal nemcsak saját híveik számára szolgáltatnak mintát” – írta Sulyok Tamás. Írta még azt is: „amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten. – tartja a népi bölcsesség. De ez valójában az erőszak spirálja.”

„Még nincs késő, most kellene megállni!”

– emelte ki Sulyok Tamás.

A bejegyzésben a köztársasági elnök több helyen is részletesebben is írt arról a köztársasági elnök, milyen szerepet játszik a világháló és a közösségi média a modern politikai kommunikációban. Azt írta: „az internet, a közösségi platformok hirtelen mindannyiunknak megadták a nyilvános véleményformálás lehetőségét. Ez azonban ugyancsak felelősséget is ró mindenkire.” A bejegyzés utolsó bekezdésében pedig kifejtette: „ugyanaz a szó, mondatfüzér, ami az offline világban olykor csak egy egyszerű fricska, a virtuális térben virtuális lincseléssé fajulhat.”

„A virtuális lincselés pedig könnyen nem csak lelki traumákhoz, de fizikai erőszakhoz is vezethet.”

„Az elmúlt esztendő politikai merényletei – közel és távol – megmutatták ennek valós veszélyét” – zárta bejegyzését Sulyok Tamás.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: Facebook/Sulyok Tamás)