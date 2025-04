Letörték az árakat: 884 termék lett olcsóbb az árréscsökkentés nyomán

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszámolt az árrésstoppal kapcsolatos legfrissebb statisztikai adatokról. A tárcavezető elárulta, hogy hány termékhez juthatunk hozzá olcsóbban a kormány intézkedésének köszönhetően.

Eredményes az árréscsökkentés: 18,1 százalékkal csökkentek az árak, 884 terméket olcsóbban lehet megvásárolni – írja Facebook-oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Amint arról beszámoltunk, március 17-én életbe lépett az Orbán Viktor által bejelentett árrésszabályozás, amely harminc alapvető élelmiszert érint. A kormány a drágulás miatt lépett közbe, miután az önkéntes árcsökkentési felhívásra nem kapott megfelelő választ a kereskedelmi láncoktól.

A szabályozás értelmében az érintett termékek árrése nem emelkedhet, a 10 százalék feletti haszonkulcsokat pedig 10 százalékra vagy az alá kell csökkenteni. Az intézkedés azokra a kereskedőkre vonatkozik, akik 2023-ban egymilliárd forintnál nagyobb árbevételt értek el.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón arról beszélt, hogy az árrés-szabályozás beváltotta a hozzá fűzött eredményeket. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az árréscsökkenésnek köszönhetően vannak kiemelkedően nagy árcsökkenések is. Példaként említette, hogy a párizsinál, a margarinnál, a tejnél, a lisztnél, a tejfölnél és számos másik terméknél a 30 százalékot is meghaladja az árcsökkenés. Mint mondta, a kormány ettől az intézkedéstől várja most az infláció letörését.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: MTI/Lakatos Péter)