Jó hírt közölt a BKK: olcsóbb lesz a belépőjegy a budapesti gyógyfürdőkbe

Április elsejétől olcsóbban juthatnak be a budapesti fürdőkbe azok a diákok, akik a BKK BudapestGO alkalmazásában vásárolták a bérletüket. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint nyártól már a budapesti lakosok is igénybe vehetik a kedvezményeket.

„Új kedvezmények a fürdőkben a budapestieknek. Áprilistól jelentős kedvezményeket kapnak a diákok!” – írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Az olcsóbb belépőjegyeket azok a fiatalok vehetik igénybe, akik a budapesti köz- és felsőoktatásban tanulnak, vagy fővárosi lakcímmel rendelkeznek, és a BKK BudapestGO alkalmazásában vásárolták a bérletüket.

Április 1-től havonta egy alkalommal három történelmi fürdőt (Rudas, Szent Gellért, Szent Lukács) is 50 százalékos kedvezménnyel látogathatnak a diákok. Az ajánlat további része, hogy hetente egy alkalommal több budapesti fürdőbe is féláron válthatnak belépőjegyet, köztük:

a Csillaghegyi Árpád forrásfürdő és Székely Éva uszodába,

a Dandár gyógyfürdőbe,

a Palatinus gyógy-, strand- és hullámfürdőbe,

a Paskál gyógy-, strand- és hullámfürdőbe,

a Pesterzsébeti jódos-sós gyógy- és strandfürdőbe,

a Pünkösdfürdői strandra

és a Római strandfürdőbe.

A kedvezmény 80 százalékos is lehet, ha a fürdő zárása előtti utolsó két órában vásárolják meg a jegyet.

Nyártól a reggeli első és az esti utolsó két órában már minden budapesti lakos igénybe veheti az 50 százalékos kedvezményt.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint 101 pontos programtervének az egyik eleme volt, hogy a fürdőket vissza kell adni a budapestieknek. Mint írta, előreléptek abban az ügyben, hogy a budapestieknek olcsóbb legyen a fürdőzés, valamint hogy a helyi lakosokat ne szorítsák ki a turisták.

Hamarosan további intézkedéseket is bevezetnek. Mint írta, nyártól egyes fürdők 19 óra helyett, 22 óráig lesznek nyitva, hogy a budapestieknek munkaidő után is lehetőséget biztosítsanak. Júniustól a fővárosi lakosoknak már digitális formában is kiváltható és meghosszabbítható lesz a Zsigmondy-kártya. Ezen kívül elindították a fürdők online időpontfoglalását, hogy a hosszas sorban állás elkerülhető legyen. Májustól elsőként a Rudas gyógyfürdőben lesz elérhető az online szolgáltatás.

Drágább lesz a BKV-jegy, a bérlet ára viszont nem változik

Mint írtuk, a Fővárosi Közgyűlés márciusi ülésén a bérletek és a buszjegyek árát is megvitatták a képviselők. Vitézy Dávid javaslatát sikeresen elfogadták, így június 1-jétől 450 forintról 500 forintra emelkednek a BKK-menetjegyek. A Budapest-bérletesek októbertől olcsóbban használhatják a 100E reptéri buszjáratot, míg a turisták 2500 forintért vehetik igénybe a szolgáltatást.

Kiemelt kép: A fővárosi Széchenyi fürdő (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)