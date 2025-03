Amíg a Dunántúlon több napsütésre, addig keleten tartós esőre számíthatunk

Keleten, északkeleten viszont egész nap tartósan borult maradhat az ég – arrafelé tartós esőre is nagyobb területen kell számítani, másutt elszórtan alakulhat ki zápor, délután az Alpokalján egy-egy helyen esetleg az ég is megdörrenhet. Az északira forduló szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon nagy területen kísérik erős, nyugaton néhol viharos lökések is.

Forrás: met.hu

A csúcsérték többnyire 10 és 15 fok között alakul, de a tartósan borult, csapadékos északkeleti részeken kicsit hűvösebb idő valószínű. Késő este többnyire 5 és 11 között várható a hőmérséklet. Szakadozott felhőzetre számíthatunk. Északkeleten is mindenütt megszűnik a tartós csapadék, emellett a záporok nagy része is lecseng.

Az északias szelet főleg a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű.

Kiemelt kép: A drónnal készült képen köd Mátraszentimre közelében 2024. december 30-án (Fotó: MTI/Komka Péter)