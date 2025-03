Karácsony Gergely nem válaszolta meg Vitézy Dávid kérdését: mire megy el 64 millió forint?

A Facebookon üzenget egymásnak Karácsony Gergely és Vitézy Dávid. Utóbbi a Budapesti Közművekbe olvasztaná be a Budapesti Klímaügynökséget. A főpolgármester viszont úgy véli, a szervezetre, amely szerinte az elmúlt másfél évtized legnagyobb, 13 milliárd forintos keretösszegű panelfelújítási programjának előkészítésén dolgozik, szükség van. Vitézy egy 64 milliós kommunikációs szerződést emleget, Karácsony pedig azt mondja, hogy nem fogja javasolni az ügynökség megszüntetését.

Lejárt az a háromnapos határidő, melyen belül Karácsony Gergely vétót emelhetett volna a Fővárosi Közgyűlés határozata ellen. Mint azt a hirado.hu is megírta, a testület szerdán elsöprő többséggel úgy döntött, hogy a Budapesti Klímaügynökséget beolvasztja a Budapesti Közművekbe. Karácsony Gergely ezt hibás döntésnek tartja, be is jelentette, hogy megvétózza a Közgyűlés döntését.

Vitézy Dávid erre mintegy válaszul nyilvánosságra hozta a céget érintő 64 millió forintos kommunikációs szerződést, melyet Karácsony Gergely főpolgármester írt alá.

Vitézy azt írja: „eljutott hozzám egy szerződés, amit Karácsony főpolgármester a ciklus első napjaiban saját kezűleg írt alá: 64 millió forint a Klímaügynökség kommunikációjára. Kezdem érteni, miért ekkora a felháborodás, és miért fenyeget vétóval a főpolgármester.

Egy semmilyen érdemi eredménnyel nem bíró 6 fős cég kommunikációjára nettó 64 millió forint megy el.

Zömében sajtóközleményekre, hirdetésre és kommunikációra, és a már más gyanús szerződéseik miatt eleve közgyűlési vizsgálat alatt álló Budapest Branden folyatják át a közpénzt”.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője feltette a legfontosabb kérdést is:

„hol kötnek ki végül ezek a kommunikációs pénzek a Klímaügynökségből, és miért a ciklus legfontosabb ügye Karácsony Gergelynek egy látható eredmény nélküli 6 fős cég életben tartása?”

Vasárnap pedig szemére hányta a főpolgármesternek, hogy három napja volt a vétóra, és azt mégsem tette meg. Hozzátette: „a Fővárosi Közgyűlés kétharmados többséggel fogadta el a javaslatom, hogy nincs szükség fenntartani egy semmilyen látható, érdemi munkát nem végző 6 fős céget, és a feladatot inkább vegye át az energetikai szakemberekkel, a panelházak mély ismeretével bíró Budapesti Közművek. Karácsony Gergely már azt is belengette, hogy ha esetleg majd mégsem vétózik, akkor majd jól elszabotálja a Közgyűlés döntését. Micsoda demokrata, jogállami hozzáállás – látjuk más ügyekben is persze, a BKK rendészet kapcsán is ez megy”.

Karácsony Gergely a 64 milliós kérdésre nem válaszolt, helyette elmondta, hogyan tartja életben a Klímaügynökséget: „Mivel önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság átszervezéséről az önkormányzati törvény szerint a közgyűlés csak a főpolgármester javaslatára hozhat döntést, ezért írásban tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy törvény adta jogommal élve ilyen javaslatot nem terjesztek a Közgyűlés elé. És pont.”

Kiemelt kép: Vitézy Dávid, a Fõvárosi Közgyûlés tagja, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetõje (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester (MTI/Kovács Attila)