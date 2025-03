Felhős, borús idő lesz vasárnap, de olykor a nap is előbújhat

Dunántúlon egyre nagyobb területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, melyet északnyugaton vasárnap napközben viharos lökések is kísérhetnek.

Szombaton este és éjszaka nyugaton és északon borult marad az ég, arrafelé még kisebb eső is előfordulhat, másutt viszont szakadozott lehet a felhőtakaró és estig is legfeljebb csak kisebb záporok lehetnek. Éjjel helyenként köd is képződhet.

Hajnalra a legtöbb helyen ismét befelhősödik, így kezdetben

vasárnap is általában felhős, borult idő valószínű, viszont átmeneti szakadozások hosszabb-rövidebb napos időszakokkal előfordulhatnak.

Délután a Dunántúlon jobban is felszakadozhat a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Délelőtt főleg a Dunántúlon, majd később a középső országrészben és keleten alakulhat ki eső, zápor, számottevő mennyiség viszont csak vasárnap estétől északkeleten várható.

Szombaton még a keleties irányú szelet északkeleten még élénk, erős lökések kísérhetik. Éjszaka többnyire mérsékelt marad a légmozgás, viszont hajnaltól a Dunántúlon egyre nagyobb területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, melyet északnyugaton vasárnap napközben viharos lökések is kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között alakul, de a kevésbé felhős részeken pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában:

Európa északi része fölött továbbra is ciklonok követik egymást, így változékony,

gyakran csapadékos, ám enyhe az idő, éjszaka is elsősorban Skandinávia északi részén fordult elő fagy.

Az Adriai-tenger térségében továbbra is egy nagy kiterjedésű mediterrán ciklon helyezkedik el és okoz extrém csapadékos időjárást és áradásokat Olaszországban és a Balkán-félszigeten. Utóbbinak a déli részén többfelé zivatarok is kialakultak. Nagy területen regisztráltak kiadós mennyiségű, 20 és 50 mm közötti csapadékot, de lokálisan 100 mm feletti összegek is összegyűltek.

A kontinens középső részei felett az Atlanti-óceántól Lengyelországon át az Urálig egy magasnyomású híd található, melynek hatására ott a legtöbb helyen napos az idő, csapadék sem jellemző. A hőmérsékleti csúcsértékek általában 10 és 20 fok között alakulnak, és éjszaka is csak kevés helyen fordult elő gyenge fagy.

A Kárpát-medence időjárását szombaton még a mediterrán ciklon alakítja, majd

vasárnap este a magasnyomású hidat áttörve egy markáns hidegfront vethet véget a csapadékos időszaknak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)