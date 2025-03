Elindította a Bálint Sándor Jólléti Programot a Szegedi Tudományegyetem

Elsőként Ruzsán indította el a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) a vidéki közösségek fejlődését segítő Bálint Sándor Jólléti Programot, az erről szóló megállapodást szombaton írták alá a 2300 lakosú Csongrád-Csanád vármegyei községben.

A kezdeményezést bemutatva Fendler Judit, az SZTE kancellárja elmondta: az egyetem a programmal keretet biztosít ahhoz, hogy találkozhassanak a felsőoktatás intézmény oktatóiban, munkatársaiban és hallgatóiban meglévő képességek, valamint azok a késztetések, hogy mindenki szeretne tenni közösségéért.

A programmal azt a jóllétet szeretné az egyetem megteremteni, amely minden magyar állampolgárnak jár, hiszen „a képességeink és kapacitásaink ehhez megvannak” – hangsúlyozta a kancellár.

Az ötéves pilotprogram az egyetemre is nagy hatással lehet, hiszen megmutatja, miként tud az SZTE a helyi igényekre reagálva, fenntartható megoldásokkal közvetlenül hozzájárulni a településen lakók életminőségének javulásához – mondta Fendler Judit.

A szakember hangsúlyozta, a kezdeményezés nem egy klasszikus támogatási program, hanem olyan hosszú távú együttműködés, amely kölcsönösen előnyös az egyetem polgárai és a ruzsaiak számára. A programot Bálint Sándorról, a népi kultúra és az Alföld egyik legnagyobb kutatójáról nevezték el, aki megértette, dokumentálta, és segítette megőrizni a szegedi nagytáj életét, hagyományait.

A program öt fő területre összpontosít: az oktatásra, a kutatásra, az egészségügyre, a szociális fejlesztésre, valamint a helyi gazdaság és az agrárvállalkozások megerősítésére

– közölte a kancellár.

Az együttműködés első lépéseként egy héten át a településen fogadja a pácienseket az ország egyetlen, államilag támogatott szűrőkamionja, ahol a helyi lakosok ötvenféle szűrővizsgálaton vehetnek részt, azonnali szakmai kiértékeléssel és életmód-tanácsadással. Emellett az „Egyetem utcában” az SZTE 12 kara mutatkozik be interaktív módon.

A következő hónapokban életmód- és életminőség-fejlesztő előadásokat rendeznek, mentálhigiénés tanácsadást nyújtanak, agrártámogatási tájékoztatókat szerveznek, óvodásoknak és iskolásoknak egészségnapot, a pedagógusoknak pedig okos tanterem képzést szerveznek. Később a program sport- és kulturális kezdeményezésekkel bővül – ismertette az SZTE kancellárja.

A program hatásait tudományos alapossággal követik nyomon, mert ilyen kezdeményezések bárhol az országban megvalósulhatnak, hiszen a szükséges kapacitások rendelkezésre állnak

– mondta Fendler Judit.

Az egyetem polgárai önkéntesen vesznek részt a programokban, amely a társadalmi felelősségvállaláson túl szakmai fejlődési lehetőséget jelent és gyakorlati tapasztalatszerzést is biztosít számukra. A hallgatókat ugyanakkor ösztönzik is a részvételre, azzal, hogy az elvégzett munkát bizonyos feltételek mellett kreditként is elismerik – közölte a kancellár.

Sánta Gizella (független) polgármester úgy fogalmazott, a Bálint Sándor Jólléti Program meghatározó az idén alapításának 75. évfordulóját ünneplő község jövője szempontjából. Egy ilyen kezdeményezésnek sokkal mélyebb hatása lehet egy kistelepülésen mint egy nagyvárosban – mondta.

A politikus bízik abban, hogy a program nagyban hozzájárul a település vonzerejének erősödéséhez, a fiatalok megtartásához.

Kiemelt kép: A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) központi épülete a Dugonics tér 13-ban. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba)