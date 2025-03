Orbán Viktor: Magyarország nem lép háborúba senkivel, mi a béke oldalán maradunk

A miniszterelnök rádióinterjúját itt hallgathatja vissza:

Orbán Viktor szerint az ellenzéki pártok egyfajta provokációs versenybe kezdtek egymással. A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt: nem könnyű ellenzékben politizálni, különösen akkor, amikor a kormány aktívan dolgozik. Ilyenkor az ellenzék vagy együttműködő, vagy hátat fordít a lényegi kérdéseknek, és inkább a figyelemfelkeltő akciókat választja – fogalmazott.

A miniszterelnök szerint az események maguk cáfolják az ellenzék állításait.

A közelmúltban történt hídlezárásokkal kapcsolatban a kormányfő hangsúlyozta: ezek nem csak törvénybe ütköznek, de mások életét is megnehezítik. Nem normális dolog korlátozni a többség mozgásterét – mondta, hozzátéve, a nem tüntető többségnek joga van hozzá, hogy normális keretek között élje az életét.

A parlamenti füstbombás akcióról Orbán úgy fogalmazott: „A törvényhozás épületében nem lehet akárhogyan viselkedni.”

Óriási irodalma van annak, hogy a modern világ szükségszerűen magával hozza-e a városiasodást – kezdte Orbán Viktor. Szerinte a politika nem a pénzügyi szempontokról szól csak, és Magyarországnak nagy hagyománya a falu.

A magyar falu egy ökoszociális egység. A falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz – mondta.

Orbán Viktor szerint az a biztonság, amit a falu ad, az vonzó, és a családosok szívesebben élnek vidéken.

Családközpontúnak kell lenni a magyar gazdaságnak

Orbán Viktor szerint most zajlik az a folyamat, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság középpontjába a családok kerüljenek.

„Ha nincs bolt, nehéz falun élni. De hol van a falu lelke? – vetődött fel a kérdés a kormányban is. Van, aki szerint a kocsmában, mások szerint a templomban. Végül döntetlent hirdettünk” – jegyezte meg a miniszterelnök, utalva a vidéki élet kihívásaira.

A miniszterelnök elmondta, hogy jelenleg zajlik a falvak korszerűsítése, miközben a családtámogatási rendszerrel kapcsolatban is egy nagy, történelmi jelentőségű vita zárul le: vajon az egyént vagy a családot tekintjük a társadalom alapegységének?

A liberális gondolkodás az egyént helyezi előtérbe, míg a konzervatív felfogás a családot tartja elsődlegesnek – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a társadalom jövője múlik azon, születnek-e gyerekek.

A miniszterelnök szerint Magyarország most alakítja át gazdasági modelljét családközpontúvá, és ebben a világ élvonalába tartozik. Úgy véli, ez a jövő útja, és más országok is követni fogják ezt az irányt.

Repül az árrésstop

Mint a miniszterelnök elmondta, 874 terméknél csökkentek az árak, és az árcsökkenés átlagosan 17-18 százalék között mozog.

Ez jelentős eredmény. Nem biztos, hogy volt ilyen Magyarországon korábban – tette hozzá.

A miniszterelnök elmondta, hogy kezdetben aggódott, amikor hozzáfogtak ehhez. Úgy vágtak bele, hogy nem volt előzetes tapasztalatuk, de most már látja, hogy a rendszer működik, és „szárnyal a dolog”.

Május végéig hirdették meg a programot, és akkor értékelik majd a tapasztalatokat – tette hozzá.

Brüsszel háborúra készül, de Magyarország nem fog belépni

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok 72 órára elegendő vészhelyzeti tartalékot halmozzanak fel. Orbán Viktor erre azt válaszolta, hogy a magyar háztartásokban ennyi élelmiszer rendszerint megtalálható, majd megjegyezte, hogy a nyugati országokban problémát jelent az ilyen mennyiségű élelmiszer tárolása.

„Brüsszel háborúra készül, ezt komolyan kell venni” – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: ha az ember a kérés mögé néz, akkor megijed, mivel szerinte nem látja, hogy Európát valóban háború fenyegetné.

„Több ezer kilométerre van a háború, spekuláció az érkezéséről van, de realitása nincs. Hogy NATO-tagállamot valaki megtámadjon, olyan nem lehet. Ha valaki mégis háborúra készül, akkor ő akar támadni” – fejtette ki Orbán Viktor, aki szerint az EU-ban vannak olyan országok, amelyek még inkább befelé akarnak menni az orosz–ukrán háborúba.

Újra hangsúlyozta:

„Ha Európa háborúba is megy, mi biztosan nem fogunk.”

A miniszterelnök szerint korábban az amerikaiak is a háború mellett álltak, és úgy véli, hogy akkor mindenki a háború oldalán volt. Hozzátette: nem lenne más dolgunk, mint az amerikai törekvéseket támogatni, nem pedig őket támadni.

A miniszterelnök kiemelte, hogy ő nem ért egyet az európai politikával, és nincs ezzel egyedül. Ebbe a csoportba sorolja a szlovákokat és az olaszokat is. Szerinte Európának nem a háborút, hanem a békét kellene keresnie, és ezt több ország is érzékeli.

„Egyetlen dolgunk lenne, hogy támogassuk az amerikaiakat” – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint Európa kapott egy esélyt a minszki megállapodás által. Ekkor döntöttek úgy, hogy Németország és Franciaország biztosítja a gazdasági hátteret, de mint mondta, kiderült, hogy Európa nem elég erős ahhoz, hogy ezt betartassa. Erre szerinte nem a háború a válasz, hanem egy olyan partner keresése, aki erősebb, és képes garantálni ezt. Ez a partner szerinte pedig az Egyesült Államok lehetne.

Meg kell akadályozni a száj- és körömfájás továbbterjedését

Újra megjelent a száj- és körömfájás, most a Győr-Moson-Sopron megyei Levél községben. Orbán Viktor elmondta, hogy a fertőzés a szomszédos országból származik. Jelenleg helyben vannak súlyos következmények, de országosan is előfordulhatnak problémák. A legfontosabb most a további terjedés megakadályozása.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban 2024. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)