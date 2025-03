Ha a parlamenti többség múlik rajta, lesz DK-Tisza koalíció az elemző szerint

Hiába van jelenleg rivalizálás a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció és a Magyar Péter által fémjelzett Tisza Párt között az ellenzéki oldalon, Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint, ha az ö együttműködésüktől függne a kormányváltás esélye, akkor végül összeállnának a parlamentben.

Vasárnap időközi országgyűlési választást tartottak Újpesten, amelyen végül a DK-s Varju László harmadszorra is parlamenti mandátumot szerzett. Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában az elemzők egyetértettek abban, hogy nagy szüksége volt a győzelemre Gyurcsány Ferenc pártjának, hiszen Magyar Péter felbukkanása óta elvesztették domináns szerepüket az ellenzéki oldalon, ezzel azonban ismét életjelet adtak magukról.

Nagy Attila Tibor szerint politikai szempontból egyrészt racionálisan cselekedett a Tisza Párt, amiért nem vállalták be az időközi választáson való indulást, valamint az esetleges vereséget, ugyanakkor Magyarék miközben igyekezték kerülni a kockázatot, valójában önkéntelenül segítették is a DK-t a “feltámasztásában”. Pedig ez a helyzet a politikai elemző szerint inkább a Fidesznek kedvez, hogy a kormányváltást akarók körében megosztottság uralkodjon, Nagy Attila Tibor szerint ezért is dobálja fel a kormányoldal a baloldali-liberális ellenzékének az olyan labdákat, mint például a Pride betiltása körüli vita.

Mráz Ágoston Sámuel (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint amíg a Demokratikus Koalíciónak valóban van reális esélye bejutni az Országgyűlésbe 2026-ban, addig a Momentum hiába ereget füstbombákat a parlamentben, így sem fogja megugrani az öt százalékos küszöböt. Ez azonban szerinte nem tragédia a liberális érzelmű emberek számára, hiszen a Tisza Párt miatt nem maradnak politikai képviselet nélkül.

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter formációját nem lehet ennyire egyszerűen leírni, hogy egy liberális párt lenne, azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy van egy ilyen szárnya is a szervezetnek. Éppen ők azok szerinte, akik most komoly elégedetlenségüknek adnak hangot, amiért a párt nem áll ki határozottan a Pride betiltása ellen.

Nagy Attila Tibor (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

A Nézőpont Intézet igazgatója úgy látja, Magyar Péter taktikája ezért sem életképes hosszú távon, hogy a nagyvárosi liberálisokat megpróbálja egy zászló alá terelni az általa csak vidéki kisgazdáknak hívott szavazó réteggel, köztük ugyanis kibékíthetetlen ellentétek vannak, ezek a belső feszültségek pedig szétfeszítik majd a pártot. Mráz szerint a kormánynak érdeke, hogy olyan témák kerüljenek napirendre, amelyek ezt a kormányellenes tábort megosszák, ugyanakkor szerinte a demokrácia szempontjából is lényeges, hogy az ilyen kulcsfontosságú ügyekben mindenki állást foglaljon.

Szerinte a Tisza Párt elnöke ráadásul nem csak a szavazói elvárások miatt nem tudja majd az elkövetkező egy évet úgy eltölteni a választásokig, hogy kikerüljön az olyan kérdéseket, mint például Ukrajna uniós csatlakozása, hanem mert a mögötte álló Európai Néppárt is rá fogja kényszeríteni a kiállásra.

(Kiemelt kép: Horváth Péter Gyula, hirado.hu)