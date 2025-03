Gyopáros Alpár: Bővül a Magyar Falu Program, a bolt és a kocsma tulajdonosok is jól járnak

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik beszámolnak a kormány legújabb döntéseiről. Ezúttal Gyopáros Alpár kormánybiztos is csatlakozott hozzájuk. A részleteket alább, folyamatosan frissülő cikkünkben ismertetjük.

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi médiában közzétett videójában elárulta, hogy a kormányülésen most szinte minden a falvakról szólt. „Szerintünk a falu nem a múlt, hanem a jövő, ezért a 2025-ös év a falvakban is az áttörés éve lesz” – jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök megszellőztette, hogy a kormány döntése értelmében támogatást kaphatnak a kisboltok, a kiskocsmák, templomfelújítási programot indítanak és minden faluba ATM-et telepítenek. A részleteket azonban már Gyopáros Alpár kormánybiztos, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismerteti a csütörtök délelőtti Kormányinfón.

„A falut nem leépíteni kell, hanem felépíteni”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányzat több fontos döntést hozott a falvakkal, kistelepülésekkel kapcsolatban – mondta Gyopáros Alpár kormánybiztos. Mint mondta, aligha számít meglepőnek, hogy a kormány ismét nagyobb hangsúlyt fektet a kisebb településekre, hiszen az elmúlt hat évben számos fejlesztést hajtott végre a kormány a falvakban, amelyeket a kistelepüléseken élők kértek.

A Magyar Falu programot a falvak írják

– hangsúlyozta Gyopáros Alpár.

A kormánybiztos bejelentette, hogy négy elemmel bővül a Magyar falu Program, ebből kettő újraindul, kettő pedig teljesen új. Többek között visszatér a kisboltok támogatását segítő program. Gyopáros Alpár szerint a falusi boltok támogatásának komoly előzményei vannak már, mivel 2021-ben és 2023-ban is indítottak hasonlót programot. Az idei évben minden ötezer fő alatti település üzletei pályázhatnak működési támogatásra, így például rezsi- és bérköltségekre. Minimum egymillió, maximum hárommillió forint értékben nyújthatnak be pályázatot.

Bejelentette emellett az ezer fő alatti települések kiskocsmáinak támogatását is. Ennek a pályázatnak a keretében maximum hárommillió forintot támogatási összeg erejéig biztosítanak működési támogatást, illetve amennyiben igény van rá, energiahatékonysági beruházást is elvégezhetnek. A kormánybiztos aláhúzta, hogy a kocsmák általában a falu közepén vannak, jellemzően közel a templomhoz, és nem nyújtanak túl szép látványt, ezért ráfér ezekre az épületekre a támogatás. Homlokzatszigetelésre és nyílászáró cserére is felhasználható a pályázat.

A kormánybiztos tájékoztatása szerint a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében az idei évben a kormány elindít egy olyan programot, hogy minden településen legyen ATM, azaz készpénz automata. Mindezt a településeknek kell igényelni, de Gyopáros Alpár úgy véli, hogy valószínűleg minden település igényt tart majd arra, hogy ATM-et telepítsenek náluk.

Templomfelújítási program is indul a Magyar Falu Program keretében. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy ez az épület a falu legfontosabb épülete, legnagyobb büszkesége és ékköve. Emlékeztetett, hogy már nagyon sok templomot sikerült a kormánynak felújítania, de van 2900 ötezer fő alatti település, ezért több száz templom van még, amely megújulásra vár.

Jön a kiegészítő nyugdíjemelés, folytatódik az infláció elleni harc

Gulyás Gergely miniszter vette át a szót, aki elmondta, hogy a kormány a tegnapi ülésen meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank új elnökét, aki ismertette a jegybank prognózisait, és azokat a folyamatokat, amelyek a számok mögött állnak. A tárcavezető szerint

a kormány és a jegybank is 4,5 százalékos inflációval számol az idei évben, ezért kiegészítő nyugdíjemelést fognak végrehajtani.

Ez a gyakorlatban azt jelenti majd, hogy 1,3 százalékos nyugdíj-kiegészítést vezetnek be. Az emelést döntően novemberben folyósítják, ami egy átlagos nyugdíj esetében körülbelül 40 ezer forintot tesz ki.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy folyamatosan figyelik az inflációs pályát, és úgy gondolják, hogy a kormány és a jegybank által prognosztizált inflációnál kedvezőbb adat is lehet, elsősorban azért, mert hatályba léptek az árcsökkentő intézkedések. A miniszter szerint az árrésszabályozás beváltotta a hozzá fűzött eredményeket, eredményes volt. Elmondta azt is, hogy vannak kiemelkedően nagy árcsökkenések is. Példaként említette, hogy a párizsinál, a margarinnál, a tejnél, a lisztnél, a tejfölnél és számos másik terméknél a 30 százalékot is meghaladja az árcsökkenés.

A szabályozásnak köszönhetően 874 terméknél csökkentek az árak, átlagosan 17,4 százalékkal fizetünk kevesebbet ezekért a termékekért.

A tárcavezető azzal folytatta, hogy a kormány továbbra is maximálisan elkötelezett amellett, hogy az indokolatlanul áremelkedéseknek véget vessenek. „Az év minden pillanatában ezt követően is készen állunk beavatkozni, hogyha szükséges, és további döntések meghozatalára is készen állunk, ha az áremelkedések ezt szükségessé teszik” – tette hozzá. Gulyás Gergely azt üzente a kereskedőknek, hogy 10 százalék legyen elég, ennél többet nem tehetnek rá a beszállítói árakra. Hangsúlyozta, hogy a termékek árazását a fogyasztóvédelem és a versenyhivatal is folyamatosan ellenőrzi, ezért a kormánynak több forrásból is azonnali és objektív ismerete van az árak változásáról.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. március 13-án

MTI/Koszticsák Szilárd