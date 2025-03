Varga-Bajusz Veronika: Már 17 ezren igényelték a munkáshitelt

Nagyon népszerű a munkáshitel, már mintegy 17 ezren igényelték, közülük 13 ezer kérelmezőnek folyósították is az indulás óta eltelt három hónapban - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán.

Varga-Bajusz Veronika kitért rá, az igénylők száma napi bontásban 188-190, amely azt jelenti, sokan látják benne azt a lehetőséget, amelyre a kormány szánta, vagyis, hogy a középiskolából a munkaerőpiacra kilépő, vállalkozásba kezdő, vagy munkavállalóként elhelyezkedő fiatalok olyan támogatást kapjanak, amely segíti őket az útjuk elején, megalapozhatják az életüket, a karrierjüket.

A fiatalok átlagosan 3,9 millió forintot igényelnek a maximálisan felvehető 4 millió forintból, és a felmérések szerint főként vállalkozásra, lakhatásra fordítják

– közölte.

Az államtitkár rámutatott, hogy amikor szakképző intézményekben végzősöket kérdez a terveikről, akkor is két irány látható: a munkáshitel felvételét tervezők közül az önálló vállalkozásban gondolkodók, vagy családi vállalkozásba bekapcsolódó fiatalok a pénzt a kezdéssel összefüggő költségek, a műhely berendezésének, az eszközök beszerzésének, a marketingkiadások finanszírozására költenék, a munkavállalóként elhelyezkedők elsődlegesen a lakhatásukat és a munkába járásukat könnyítenék meg a hitellel.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett rá, hogy a munkáshitel szabadon felhasználható és kamattámogatott, futamideje 10 év lehet, és családtámogatási intézkedésekkel párosul.

Egy gyermek után a részletfizetés két évre szüneteltethető, két gyermek után a szüneteltetés mellett a tartozás felét, három gyermek után a teljes tartozást elengedik

– jelezte.

Az államtitkár a hitelfelvétel feltételeiről elmondta, 3 hónapos biztosítotti jogviszony szükséges hozzá, hallgatói jogviszonnyal nem lehet hozzájutni, és a 10 éves törlesztési időből 5 évet Magyarországon kell dolgoznia a kérelmezőnek.

Varga-Bajusz Veronika felhívta az igénylők figyelmét arra, hogy érdemes megnézni minden pénzintézet ajánlatát, mert van, ahol a hitelhez „egyfajta kedvezményes ügyintézési mód”, „pénzbeli többlet vagy hozzájárulás” kapcsolódik.

Az államtitkár beszámolt arról, hogy a munkáshitel egyelőre 2026-ig igényelhető,

de ez „nyilván attól is függ, hogy milyen népszerű és mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket”.

A támogatás akár 300 ezer fiatalt is elérhet, és azt várják, hogy ennek eredményeként a fiatalok Magyarországon indítanak karriert, a magyarországi munkaerőpiacon helyezkednek el, itt is maradnak, amely a nemzetgazdaságnak is előnyös lesz – mondta.

Varga-Bajusz Veronika a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! adásában közölte,

a február végi adatok szerint a munkáshitelre kiutalt összeg már meghaladja a 30 milliárd forintot.

Kitért rá, arra számít, hogy az igénylők számában a nyáron lesz egy „nagyobb emelkedés”, mert az új technikumi rendszerből „idén jönnek ki először szakmai vizsgával fiatalok”, akiknek nagy része várhatóan igénybe veszi ezt a támogatási formát.

Az államtitkár úgy vélte, a munkáshitel segíti a szakmatanulást, a szakmatanulásban gondolkodást.

A szakképzés megújításával egy sokkal dinamikusabb rendszer jött létre, amit a fiatalok nagyon szeretnek – jegyezte meg, hozzátéve, hogy egyre nő a szakképzés népszerűsége, a fiatalok a duális képzésnek köszönhetően olyan tudással jönnek ki az iskolából, amivel érdemi munkát tudnak végezni, el tudnak helyezkedni, vagy önálló vállalkozást tudnak építeni.

Kiemelt kép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Soós Lajos)