Szijjártó Péter: Magyarország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés

Magyarország biztonságához elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, ennek pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) adja a legjobb felületét, hazánk ezért támogatja annak működését, sőt megerősítését is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EBESZ főtitkárával, Feridun Sinirliogluval közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy földrajzi elhelyezkedése nyomán Magyarországnak az a történelmi tapasztalata, hogy ha civilizált együttműködés van Kelet és Nyugat között, az jó, ennek hiánya viszont súlyos problémát jelent.

„Legutóbb éppen negyven évet veszítettünk el az életünkből Kelet és Nyugat konfliktusa miatt. Ekképp Magyarországnak alapvető nemzetbiztonsági érdeke Kelet és Nyugat civilizált együttműködése”

– húzta alá.

„Az Ukrajnában zajló háború és az arra adott válaszok egy rendkívül veszélyes konfliktust hoztak létre a keleti és a nyugati világ között, és ennek a konfliktusnak súlyos háborús eszkalációs kockázata is van, és bizonyos periódusaiban ennek a háborúnak felsejlett egy harmadik világháborús rémképe is” – tette hozzá.

Üdvözölte, hogy Donald Trump amerikai elnök beiktatása visszahozta a civilizált együttműködés reményét. Ezzel kapcsolatban pedig az elmúlt évek legörömtelibb és legmegnyugtatóbb fejleményének nevezte azt, hogy újranyíltak a diplomáciai csatornák Washington és Moszkva között, és így a két ország közvetlen kapcsolatba lépett egymással.

„Ettől a világ eggyel biztonságosabb hely lett, ugyanis a közvetlen amerikai-orosz kapcsolatfelvételnek köszönhetően legalább a háború eszkalációs kockázata csökkenni tudott” – vélekedett.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy hazánknak érdeke az ukrajnai háború mielőbbi lezárása, amihez orosz-amerikai megállapodásra van szükség, ezért is támogatja a kormány a felek közötti párbeszédet,

amely minden korábbinál jobb reményt jelent a diplomáciai rendezésre.

„Ugyanakkor azt is jól látjuk, hogy veszélyek leselkednek a békemegállapodásra. Leginkább Brüsszelből veszélyeztetik a békemegállapodás sikerét, mi ezért arra szólítjuk fel a brüsszeli politikusokat, hogy ne akadályozzák a béketárgyalásokat, ne veszélyeztessék a béketárgyalások sikerét” – mondta.

Továbbá hangsúlyozta, hogy

Európa hosszú távú biztonságának és versenyképességének helyreállítása terén igen fontos előfeltétel a folyamatos kulturált párbeszéd biztosítása Kelet és Nyugat között, amire pedig az EBESZ jelenti a garanciát,

hiszen a szervezetet épp e célból alapították annak idején.

„Ezért mi észszerűtlennek, károsnak és veszélyesnek tartunk minden olyan kísérletet, amely az EBESZ gyengítésére irányul, és amely arra irányul, hogy az EBESZ-nek ezt a kelet-nyugati párbeszédplatform jellegét gyengítse” – jelentette ki.

„Mi pártoljuk azt, hogy az új európai biztonsági architektúráról induljon egy párbeszéd, de ennek csakis úgy van értelme, hogyha abba mind Törökországot, mind Oroszországot bevonjuk, ők mindannyian az európai realitás részei” – fűzte hozzá.

„Mi, magyarok, a nemzeti érdekünkből indulunk ki, számunkra Magyarország az első, biztonságunkhoz pedig elengedhetetlen a kelet-nyugati együttműködés, és ennek az EBESZ adja a legjobb felületét, ezért mi mindig támogatni fogjuk az EBESZ működését, sőt funkciójának megerősítését” – összegzett.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva üdvözölte az e heti amerikai-orosz tárgyalásokat, és reményét fejezte ki, hogy a folyamat minél hamarabb eredményt, vagyis békét hoz a térségbe.

Emellett sajnálatának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy még nem tudott átlépni a gázai tűzszünet a második szakaszába, mert ez lehetőséget adhatott volna arra, hogy az utolsó magyar állampolgárságú túsz hazatérhessen, illetve a meggyilkolt magyar túsz holttestét is visszakaphassa a család.

„Sajnos, ez egyelőre nem történt meg. Továbbra is azt szeretnénk, hogyha a Hamász minden egyes, még fogságban lévő élő túszt minél előbb elengedne, köztük a magyar állampolgárságú túszt is, ezért is nagyra becsüljük mindazokat a közvetítési kísérleteket, akár az Egyesült Államok, akár Katar, akár Egyiptom részéről, amelyek segítséget jelenthetnek ebben” – mondta.

