A DK Újpesten pirruszi győzelmet aratott, a Fidesz meg úgy nyert, hogy közben vesztett

A tegnapi újpesti időközi választás igazi nyertese a Fidesz, hiszen egy számára kifejezetten nehéz, baloldali terepen hozott az európai uniós parlamenti választásoknál is jobb eredményt. Annak pedig továbbra is kicsi az esélye, hogy a dollárbaloldal a 2026-os választásokra szövetséget kössön Magyar Péter pártjával, így a Fidesz által most elért 33,9 százalékos eredmény jövőre győzelmet hozhat – mondta a hirado.hu kérdésére Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója.

Varju László (DK) az újpesti-angyalföldi országgyűlési mandátumáról december elején azt követően mondott le, hogy a bíróság jogerősen is elítélte választási csalás, valamint garázdaság, testi sértés okozása és randalírozás vétsége miatt. A vasárnap megtartott időközi országgyűlési választáson Budapest 11-es számú körzetében 33,03 százalékos részvételi arány mellett Varju László 51,9 százalékkal nyert. Mostani eredménye majdnem megegyezik a 2022-essel, lévén, hogy akkor 50,82 százalékot hozott. A Fidesz és a KDNP által támogatott Renge Zsolt jócskán lemaradt 33,9 százalékkal a Demokratikus Koalíció politikusa mögött, a második helyen végzett az időközi országgyűlési választáson. A Tisza Párt a mostani voksoláson sem indult. Emlékezetes: Magyar Péter pártelnök korábban arról beszélt, hogy politikai formációja a jövő évi országgyűlési választások előtt egyetlen időközi választáson sem méretteti meg magát. Kiszelly Zoltán szerint a mostani időközire a baloldal éppúgy elvitte a törzsszavazóit, mint a politikai jobboldal, az úgynevezett mozgósítás szempontjából tehát mind a két oldal jól teljesített. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója úgy véli: a végeredményből a Tisza Párt távolmaradása miatt nem lehet komolyabb következtetéseket levonni. Kapcsolódó tartalom A rácsok mögött ülő DK-s polgármester is gratulált a jogerősen elítélt DK-s képviselő győzelméhez Hozta a kötelezőt a baloldal Újpesten. Mint azt a hirado.hu kérdésére elmondta: „Magyar Péterék távolmaradása miatt nem látni, hogy a baloldalon mekkora az átszavazási hajlandóság. A Tisza Párt nem befolyásolta jelentősen a politikai erőviszonyokat, ugyanis tudatosan kerüli az időközi választások ez irányú csapdáját. Követőinek közben a kormányváltás reményét árulja.” Kiszelly Zoltán ezzel kapcsolatban megemlítette Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő minapi megjegyzését, mely szerint a közvéleményt felmérő kutatóintézetek adatai szerint a baloldal számára a „belső számok borúsabbak, mint ami abból nyilvánosságra jut”. Kapcsolódó tartalom A DK vasárnapi győzelme után üzent Magyar Péternek: Ne higgy a kamukutatásoknak Vasárnap Budapest 11-es számú választókerületében időközi országgyűlési választást tartottak. A Fidesz szereplését kommentálva kifejtette: a párt sikereként kell elkönyvelni, hogy az urnák elé tudta vinni a törzsszavazói bázisát. Mint fogalmazott: „A kormánypárt stabilan hozta a tábort, a 33,9 százalékos eredmény még egy csöppet jobb is, mint amit az európai parlamenti voksolás során elért. Világosan látszik, hogy a kormánypártok mögötti választói aktivitás csöppet sem csökkent.” A hirado.hu kérdésére, mely szerint a tegnapi végeredmény 2026-ban mire lenne elegendő, Kiszelly Zoltán azt válaszolta: „A Fidesz simán nyerne.” A DK-val kapcsolatban az elemző hangsúlyozta, hogy a párt úgy tudta megnyerni a baloldali körzetet, hogy egyetlen számottevő baloldali erő sem indult ellene. Minden bizonnyal ez az eredmény arra inspirálja majd Gyurcsány Ferenc pártelnököt, hogy a dollárbaloldal mind a 106 körzetben újraindítsa az egyéni jelöltjeit. Ez azonban a dollárbaloldalt a Tisza Párt politikai ellenfelévé tenné. Hozzátette azonban azt is, hogy a mostani eredményre egy hónap múlva már nem fognak emlékezni az emberek, hiszen a politikában a sikerért „mindennap meg kell küzdeni”. Kiszelly Zoltán szerint a vasárnapi eredmények leginkább a dollárbaloldal és a Tisza Párt között a politikai alku irányába terelik az eseményeket. Jelenleg az látszik, hogy Magyar Péter ettől elzárkózik, hiszen azt hangoztatja, hogy egyedül is nyerni tud, és a kormányon lévő erőkön kívül a korábbi baloldali pártoktól is meg fog szabadulni. Mint Kiszelly Zoltán fogalmazott: „A második helyezés ellenére a tegnapi voksolás igazi nyertese a Fidesz, hiszen egy számára kifejezetten nehéz terepen jó eredményt hozott, annak pedig továbbra is nagyon kicsi az esélye, hogy a dollárbaloldal a 2026-os választásokra szövetséget kössön Magyar Péter pártjával. Jelenleg ők egymás politikai ellenfelei, egymás ellen is küzdenek, olykor pedig kioltják egymást.” A Tisza Párt elnökével kapcsolatban a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangoztatta, hogy azokat a kiábrándultakat, csalódottakat gyűjti össze, akik most körülötte érzik a „felhajtó erőt”. Kiszelly szerint a pártban nem fog komoly krízist okozni Farkas Dezső távozása, amelyet hétfőn jelentettek be. A Tisza-szigetek létrehozója és országos szervezője ugyanis ma a közösségi médiában írt arról, hogy „hosszú és mély vívódás után úgy kellett döntenem, hogy a szeretett politikai közösségemben uralkodó belső viszonyok miatt a közösséget elhagyom”. Kapcsolódó tartalom Fontos bizalmasa hagyta faképnél Magyar Pétert A hírre a Tisza Párt elnöke is reagált. Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter senkinek sem engedte meg, hogy mellette felépítse önmagát, ezért a pártelit személyi változásai alig rázzák meg a szimpatizánsokat. Követői ugyanis az általa hirdetett reménybe kapaszkodnak, s közben a probléma megoldása már nem is fontos számukra – mondta a politológus. Kapcsolódó tartalom Bajban a Tisza Párt: az elemző szerint Magyar Péter bizalmasa a pártelnök körüli romló légkör miatt távozhatott Csapás a Tiszára – így értékelte Nagy Attila Tibor politikai elemző, hogy a mai napon a Magyar Péter egyik fő bizalmasának számító Farkas Dezső elhagyta a Tisza Pártot. Kiemelt kép: Varju László (Fotó: MTI/Soós Lajos)