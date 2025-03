Törvényjavaslat született a magyar európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételének módosításáról

A hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő a magyar európai parlamenti képviselők számára Hidvéghi Balázs (Fidesz) és Juhász Hajnalka (KDNP) által pénteken benyújtott, a parlament honlapján olvasható törvényjavaslat.

Az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben egyes törvények módosításáról elnevezésű törvényjavaslat szerint „az elmúlt években az Európai Parlament egyes képviselőivel, magas rangú tisztségviselőivel összefüggésbe hozható

korrupciós botrányok rávilágítottak arra, hogy a brüsszeli átláthatósági mechanizmusok nem nyújtanak megfelelő garanciát a közélet tisztaságának megteremtéséhez.

A közbizalom helyreállítása és megerősítése érdekében a tagállamoknak fokozott felelősségük van saját képviselőik elszámoltathatóságának biztosításában. Ezt szolgálja a magyar vagyonnyilatkozati rendszer is, amely a legszigorúbbak közé tartozik. Az ebből fakadó kötelezettségek eddig nem vonatkoztak az európai parlamenti képviselőkre, holott ők is a magyar választópolgároktól kapott felhatalmazás alapján töltik be tisztségüket. A törvény ezért – tiszteletben tartva az uniós jog által meghatározott kereteket –

a hazai átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő az európai parlamenti képviselők számára”.

A törvényjavaslat tartalmazza azt is, hogy az európai parlamenti képviselő megbízatása megszűnik, ha a vagyonnyilatkozat-tételi előírások e törvény szerinti megsértését megállapítják. Az Európai Parlament (EP) magyarországi képviselőinek jogállásával kapcsolatos kérdésekben az EU joga szerinti tagállami illetékes hatóság a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) – olvasható az előterjesztésben.

A javaslat szerint az európai parlamenti képviselőnek megválasztása után, majd évenként, illetve megbízatásának megszűnése után is vagyonnyilatkozatot kell tennie. A vagyonnyilatkozat tartalmára a magyar országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az EP-képviselő a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, továbbá gyermekének a képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.

Az európai parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az NVB elnökénél bárki kezdeményezheti

a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely pontosan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát.

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az NVB elnökének felhívására az európai parlamenti képviselő köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és gazdasági érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni.

Az EP-képviselő a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül tesz vagyonnyilatkozatot,

amelyhez csatolja a családtagjának az európai parlamenti képviselő vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát is. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás a törvény hatálybalépését követő 61. naptól indítható a javaslat szerint.

Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az NVB azt állapítja meg, hogy az európai parlamenti képviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan mulasztotta el, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt, dönt az európai parlamenti képviselő megbízatásának megszűnéséről. Az európai parlamenti képviselő a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújthat be a Kúriához.

A törvényjavaslat tartalmazza azt is, hogy az NVB elnöke haladéktalanul tájékoztatja az EP elnökét az európai parlamenti képviselő megbízatásának megszűnéséről.

