Orbán Viktor: Nem lehetett tovább nézni, hogy kifosszák az embereket

A miniszterelnök a közmédia brüsszeli stúdiójában számol be az árrésstop bevezetésének hátteréről, valamint az uniós csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről.

A miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli rádióinterjújában az árrésstop kapcsán elismerte: Valóban beavatkoztak a piaci folyamatokba, de szerinte ez indokolt volt, mert a kereskedelmi láncok extrém haszonkulcsokat alkalmaztak – a csirkeszárny esetében például 42, a vajnál pedig 87 százalékos árrést számoltak fel. Orbán Viktor hangsúlyozta: mivel ezek a láncok jellemzően külföldi tulajdonban vannak, a magyar vásárlók érdekei nem különösebben számítanak nekik, és hatalmas extraprofitot realizáltak a hazai fogyasztók terhére. „Ezt nem nézhettük tovább tétlenül” – fogalmazott. A kormány döntése értelmében a kereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést számíthatnak fel a beszerzési árra. Az intézkedés 30 alapvető élelmiszerkategóriát érint, és a kormány állítása szerint mintegy 760 termék esetében máris árcsökkenés tapasztalható. A miniszterelnök szerint a kormánynak még több eszköze is van arra, hogy beavatkozzon a piaci folyamatokba, bár – mint fogalmazott – nem célja fenyegetőzni. Úgy véli, a külföldi kereskedelmi láncok csak veszíthetnek, ha a kormánnyal szállnak szembe. Megférnek egymás mellett a szabadságjogok és a gyermekvédelem

Szó esett arról a törvénymódosításról is, amely a Pride felvonulás betiltását és más rendezvények, tüntetések korlátozását is lehetővé teszi. Orbán Viktor ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: szerinte a szexualitás, legyen bármilyen formájú, nem az utcára való. Hangsúlyozta, hogy az azonos neműeknek is joguk van a szexualitáshoz, ugyanakkor úgy véli, azt nem kell közterületen megjeleníteni.

A miniszterelnök szerint a gyermekvédelem és a szabadságjogok összeegyeztethetők, de álláspontja szerint a gyermekek egészséges fejlődéshez való joga minden alapjog fölött áll.

Orbán azt is kijelentette, hogy a hatóságok döntik majd el, lehet-e Pride-szerű rendezvényeket nyilvános helyszíneken megtartani.

Utalt arra is, hogy noha a kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeznek a Parlamentben, a nemzetközi genderhálózatok nyomásával akkoriban nem tudtak kellőképp szembeszállni – szerinte ez mostanra megváltozott.

A Pride betiltására vonatkozóan egy ponton azt mondta: „még nem tartunk ott”.