Indul a felvételi ügyintézés! Ne hagyd ki az E-felvételi határidőket

Elkezdődött az ügyintézési időszak az E-felvételiben – tudatta az Oktatási Hivatal a honlapján pénteken.

Július 9-ig érhetők el az ügyintézési funkciók az E-felvételiben: minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen.

Az E-felvételiben a jelentkezők átnézhetik a 2025. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat: a megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat (érettségi eredmények, felsőoktatási oklevelek, nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozó információk).

A felületre – csakúgy, mint a jelentkezéskor – Ügyfélkapu+ vagy a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazásával lehet belépni – ismertették.

Kitértek arra: a jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség az E-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában. A jelentkezési hely szerinti telephely is módosítható (ha az intézmény, szak, képzési szint és munkarend azonos), illetve, ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a felvételiző, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is. Ha a felvételiző időközben valamely jelentkezési helyre, vagy helyekre mégsem szeretne beiratkozni felvétel esetén, akkor azt érdemes visszavonni.

Hozzátették, módosítható továbbá a tanulmányi pontok középiskolai eredményének számításához a jelentkezéskor megjelölt 5. tantárgy is a felsőoktatási intézmények által megadott listából választva.

A jelentkezés óta megszerzett és a pontszámításhoz nélkülözhetetlen vagy intézményi pontokat igazoló dokumentumok pótlására is lehetőség van. A felsőoktatási felvételi eljárásban dokumentum kizárólag elektronikusan, az E-felvételiben nyújtható be. Nem kell feltölteni olyan eredményt igazoló dokumentumot, amely megtalálható az E-felvételi közhiteles nyilvántartásokból származó információk menüpontjában – beleértve például az idei érettségi eredményeket és felsőfokú okleveleket is, amelyek szintén automatikusan megjelennek majd a rendszerben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a fontos információt tartalmazó üzenetek – például hiánypótlási felszólítás – az E-felvételi „hivatalos iratok” menüpontjába érkeznek, amelyekről a központi felvételi nyilvántartásban szereplő e-mail-postafiókokba is érkezik értesítés.

A ponthatárokat és a felvételi eredményeket várhatóan július 23-án hirdetik ki. Annak, aki aznap este sms-ben is szeretne értesítést kapni, javasolt ellenőriznie, hogy adott-e meg belföldi mobiltelefonszámot, illetve, ha abban változás történt, akkor legkésőbb a fenti határidőig a javítást megtennie. További információk a felvi.hu honlapon olvashatók – közölte az Oktatási Hivatal.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)