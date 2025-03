Megszólalt a lemondásra felszólított Szujó Zoltán, reagált a vádakra

Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap Kurtyán Ferenc, a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetség elnöke nyílt levélben követelte Szujó Zoltán lemondását, miután Szujó a Magyar Gyorsulási Sportági Szövetségre utalva kijelentette: „Nagyon egyszerűen fogalmazva, ilyen szervezet nem létezik.” A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöksége hétfőn egyhangúlag kifejezte támogatását Szujó Zoltán iránt, és megerősítette az általa képviselt elveket. Most pedig Szujó Zoltán maga is reagált az ügyben.

Szujó Zoltán egy Nemzeti Sportnak adott interjúban elmondta, amikor vállalta az elnöki tisztséget, tudta, hogy nehéz és konfliktusokkal teli időszak vár rá. „Televíziósként az átlagembernél jobban, hiszen megtanultam, nem nyerheti el mindenki tetszését az, amit csinálok” – tette hozzá, majd hozzátette, hogy elszomorítja, hogy „az átlag újságolvasó az egészből csak azt szűri le: balhé van az autósportban, és ez nem jó”.

A probléma gyökerei Szujó szerint két, tavaly júniusban hozott rendeletig nyúlnak vissza, és szorosan összefüggnek a jelenlegi gazdasági helyzettel is.

„Akárhogy is szépítjük, az autósport egy luxusterület, még akkor is, ha az ember a konyhapénzből veszi el a rávalót” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy „autósport nélkül lehet élni, még ha mi valljuk is, hogy nem érdemes”.

Az autósport gazdasági helyzete pedig egyre nehezíti a versenyrendezéseket. „A rendezési költségek elszálltak, így már nem éri meg annyira versenyt rendezni, mint korábban” – mondta, utalva arra, hogy nemcsak a versenyzők, hanem a rendezők sem tolonganak.

A rendeletek közül az egyik az EU nyomására született, és előírja, hogy minden versenyszervezőnek felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. Szujó elmondta, hogy az eredeti rendelet szerint a biztosítási térítési összeg háromszázmillió forint lett volna, de végül sikerült ezt húszmillió forintra csökkenteni. „A versenyzők általában eddig is kötöttek biztosítást, de most már a versenyszervezőknek is kötelező” – tette hozzá Szujó Zoltán.

A másik rendelet a tavalyi nyergesújfalui tragédia után lépett életbe, amely öt ember életét követelte. Ez az autósport-események biztonságának szabályozásában hozott változást, hiszen mostantól a rendezvényeket tizenöt nappal a rajt előtt be kell jelenteni a területileg illetékes rendőrkapitányságon. „Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a rendőrség magánterületen is ellenőrizheti, sőt, kötelessége ellenőrizni, hogy a nézők biztonságban vannak-e az adott eseményen” – mondta el a rendelettel kapcsolatosan.

Szujó szerint a valódi konfliktus egy húsz éve húzódó probléma, amely az MNASZ és a Magyar Gyorsulási Szövetség között alakult ki.

„Az MNASZ azon az állásponton van, hogy a Magyar Gyorsulási Szövetség nem használhatja a szövetség megnevezést, mivel országonként egy sportágban csak egy olyan sportági szakszövetség lehet, amely jogosult arra, hogy versenyrendszert üzemeltessen. Ez pedig az MNASZ”

– magyarázta.

Hozzátette, hogy bár a Magyar Gyorsulási Szövetség húsz éve működik, és kialakított egy saját versenyrendszert, ez két teljesen különböző szakág, a gyorsulási verseny és a drift, ami tovább bonyolítja a helyzetet.

A megoldást Szujó Zoltán abban látja, hogy tisztázni kell, milyen szerepe van a szabadidősportnak az autósportban.

„Ha a barátaimmal elmegyek háromszor nyolc percet gokartozni, az egyértelműen szabadidős tevékenység, de kérdés, hogy másfajta autókkal, utcai járművekkel, versenyautónak kinéző kocsikkal lehet-e gyorsulni, keresztbe csúszni szabadidős keretek között?”

– tette fel a kérdést. Szujó szerint az MNASZ feladata, hogy biztonságos környezetbe terelje ezeket az eseményeket.

A konfliktus békés rendezésében továbbra is reménykedik. „Hiszek benne, hogy igen, mert az összeköt minket, hogy szeretjük az autósportot. Ha erre az alapra nem tudunk építkezni, akkor nem tudom, hogy mire” – mondta, és hozzátette, hogy már felvette a kapcsolatot egy közvetítővel, aki mediátorként segíthet a problémák rendezésében.

A személyét ért támadások kapcsán Szujó úgy nyilatkozott, hogy ha a tagság úgy dönt, visszahívhatja őt az elnöki tisztségből, de sokat jelent számára, hogy az elnökség és a szakágvezetők kiálltak mellette.

„Sokat jelent, hogy az elnökség tagjai és a szakágvezetők kiálltak mellettem, és ahogy korábban is mondtam, hiszem, hogy van megoldás”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke beszél a győri Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring Sport Zrt. együttműködési megállapodásának aláírásán a mogyoródi Hungarororingen 2023. november 28-án (Fotó: MTI/Lakatos Péter)