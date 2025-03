Elszabadult a Hableány testvérhajója a Dunán, a polgárőröknek kellett befogniuk

Elszabadult, sodródó hajót fogott a Dél-pesti Vízi Polgárőr Egyesület a csepeli Kis-Dunán – számolnak be a történtekről a közösségi oldalukon. A teljesen elhagyatott és lepusztult, látszólag gazdátlan hajót csak a szél sodorta a vízen.

A 27 méter hosszú, súlyra sem elhanyagolható vashajót a Kvassay-zsilipnél találták meg. Némi kutakodás után meglett a tulajdonos is, akit korábban már figyelmeztettek arra, hogy a hajó nincs jól rögzítve, és elúszhat. Most, hogy a baj megtörtént, a hajótestet a rendőrség segítségével ismét kikötötték. Lévai Hangyássy László, a Dél-pesti Vízi Polgárőr Egyesület vezetője elmondta, nem ritka, hogy a tulajdonosok nem rögzítik megfelelően hajóikat, így azok egy nagyobb széllökés vagy vízmozgás hatására könnyen elszabadulhatnak – számolt be róla a Csepel.info.

Szerencsére kiderült, ki a tulajdonos és az is, hogy a most befogott hajó

egy Moszkvics 544 típusú hajótest, amely a tragikus sorsú Hableány magyarországi testvérhajója.

A sodródó hajó nemcsak önmagában veszélyes, hanem komoly károkat is okozhat, ha nekiütközik egy hídpillérnek, más hajóknak vagy a part menti létesítményeknek.

Kapcsolódó tartalom A Hableány és a verőcei hajóbaleset áldozataira emlékeztek a személyhajósok Koszorúzással emlékezett a Hableány sétahajó tragédiájának áldozataira a Magyar Hajózási Országos Szövetség és a Személyhajósok Szövetsége.

A mentés során a polgárőrök egy másik, még nagyobb és rosszabb állapotú szellemhajót is felfedeztek. Ennek utolsó ismert tulajdonosa egy állami szervezet volt, amelyet értesítettek a hajótestről. A vízi polgárőrök munkája nemcsak a sodródó hajók megfékezésére korlátozódik.

Ahogy Lévai Hangyássy László a lapnak elmondta: „Polgárőr egyesületünk célja, hogy megőrizzük a Duna mindkét partjának természeti szépségét, felhívjuk a figyelmet a szeméttel teleszórt környékekre, de odafigyelünk a kajakozókra és evezősökre, ha netán bajuk esnék. Fontos, hogy a folyó ne váljon elhagyatott hajók és hulladékok temetőjévé, hiszen a Duna nemcsak természeti kincs, hanem sokak számára a mindennapi élet része is.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Dél-pesti Vizi Polgárőr Egyesület