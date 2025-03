Eddig átlagosan 16 százalékkal csökkentek az árak az árrésstoppal

Az első napok adatai alapján az árrésstop bevezetésével az átlagos árcsökkenés mértéke elérte a 16 százalékot, végeredményben várhatóan ennél is nagyobb lesz a csökkenés – mondta Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) makrogazdasági elemzésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán szerdán.

Hozzátette: óriásit zuhant a tejtermékek ára az árréstopnak köszönhetően, nagyjából felére csökkent, és egyes esetekben a 60 százalékot is meghaladta a csökkenés. Jelentős csökkenés volt néhány feldolgozott hústerméknél is. A hétfőtől bevezetett profitplafonban 30 termékkör több mint ezer terméke érintett. Az árak csökkenését 760 termék esetében figyelték meg – jegyezte meg.

Jelezte:

a hatóságok a kezdetektől szigorúan ellenőrzik az árak alakulását, az árrésstop betartását a boltokban, május 31-ig.

Amennyiben ezek az árszintek megmaradnak, nincsen szükség további lépésekre – vélekedett Suppan Gergely.

„Egyértelműen lefelé fogja húzni az inflációt”

– fogalmazott, hozzátéve: a háztartások „inflációs érzetét” döntően az élelmiszerárak határozzák meg, amennyiben visszaesés következik be, ez az inflációs érzetet is jelentősen csökkentheti, javítja a fogyasztói hangulatot, támogatja a fogyasztást. Az árrésstop önmagában akár közel egy százalékponttal csökkentheti az inflációt, ugyanakkor kedvező hatása lesz az üzemanyagárak csökkenésének is – mondta.

Kitért arra, hogy a német parlamentnek az adósságfék eltörléséről szóló intézkedésének lesznek közvetlen kedvező hatásai, mivel Németország fontos exportpartnere Magyarországnak, a német gazdaság „felpörgése” a magyar gazdaság újraélénküléséhez is hozzájárul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)