Szolgálaton kívüli rendőrök szabadították ki az autója alá szorult, segítségért kiáltó nőt

A négy rendőr mindegyike saját járművével haladt hazafelé, és azonnal megálltak, amint észlelték a balesetet.

Elsőként az osztályvezető-helyettes, egy alosztályvezető és egy járőrvezető ért a helyszínre. Mindkét autót átvizsgálták, és látták, hogy az Orosházáról kifelé tartó autó mellett három ember tartózkodik: egy nő, egy férfi és egy kisgyerek. Mindannyian épségben voltak és képesek voltak kommunikálni.

Kiderült, hogy a nő vezette az autót, és ütköztek a velük szemben érkező másik gépjárművel. A családban az anyuka sérülései tűntek a legkomolyabbnak, míg a férje könnyebben sérült, a hároméves kislányuk pedig sértetlen maradt. Mindannyian be voltak kötve – közölte a Police.hu.

A másik autó alatt viszont egy nő feküdt, és segítségért kiabált. Kiderült, hogy ő nem használta a biztonsági övet, így kirepült a kocsiból, amely maga alá gyűrte.

Ahogy a rendőrök odaértek, a nő folyamatosan segítségért kiabált, majd azt mondta, hogy égeti és marja valami. A rendőrök gyorsan megállapították, hogy az autóból kifolyó olaj vagy hűtőfolyadék maró hatású anyagot okozhatott. Azonnal, hárman felemelték az autót, hogy kiszabadítsák a sérült nőt. Egy betegszállító sofőr is a helyszínen volt, és segített a nő kihúzásában.

Amikor mindenki biztonságba került, egy szabadidős készenléti rendőr és egy járőrvezető is a helyszínre érkezett, így már négy rendőr segítette a bajbajutottakat, miközben a forgalmat is megállították, mivel az aszfalt tele volt törmelékkel. A Békés vármegyei kollégákat, a mentőket és a tűzoltókat is értesítették, akik rövid időn belül megérkeztek a helyszínre, és átvették az irányítást.

A mentők a két nőt súlyos, míg a férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállították. A baleset körülményeit az Orosházi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Kiemelt kép forrása: Police.hu