Karácsony Gergely a Facebookon üzent: „Pride lesz! Még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha…”

Arról közölt Facebook-bejegyzést Karácsony Gergely főpolgármester, hogy idén is megtartják a Budapest Pride felvonulást a fővárosban. Mellette még a Momentum Mozgalom jelezte, hogy részt fog venni az eseményen, azonban a gyülekezési jog módosításáról szóló javaslat szerint ezzel szabálysértést követhetnek el.

„Budapest nem hagyja magukra, megvédi mindazokat, akiknek volt is, van is bátorságuk kiállni az önbecsülésükért, kiállni a közösségükért, kiállni a szabadságért, a szerelem erejéért. Pride lesz! Még az is lehet, hogy nagyobb, mint valaha…” – írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arra a hírre reagálva, hogy megjelent a pride-ot betiltó törvényjavaslat, amelyet holnap meg is szavazhat a parlament.

Ahogy erről a hirado.hu is beszámolt, benyújtották a gyülekezési törvény módosítását a kormánypártok, aminek célja a gyülekezési jog korlátozása olyan események esetében, amelyek a gyermekvédelmi szabályozásokkal összeegyeztethetetlenek. A parlament igazságügyi bizottság hétfőn tárgyalja a javaslatot, amelynek elfogadása esetén a gyülekezési jog feltételei szigorodhatnak, ez pedig befolyásolhatja a pride és az ahhoz hasonló események jövőbeni megtartását is.

A főpolgármester mellett még a Momentum Mozgalom írt arról Facebookon, hogy részt vesznek az idei pride-on. Azonban a javaslat szerint, ha egy szervező megtévesztéssel próbál engedélyeztetni egy tiltott gyűlést, vagy valaki tudatosan részt vesz egy ilyen eseményen annak ellenére, hogy a rendőrség előzetesen tájékoztatta a jogsértő jellegről, az szabálysértésnek minősül.

Kiemelt kép: Tömegfelvétel a 29. Budapest Pride felvonulásról az Andrássy úton 2024. június 22-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)