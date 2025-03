A megengedett sebesség több mint kétszeresével száguldozott egy magyar férfi március 15-én

Lakott területen belül több mint 100 kilométer per órás sebességgel vezetett egy férfi március 15-én Győrben, amivel megdöntötte a rekordot is – közölte hétfőn a rendőrség. Írásuk szerint a nemzeti ünnepnapon számos másik sofőrt is sebességtúllépésen értek a rendőrök.

A közleményben a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának hatáskörébe eső mérésekről számoltak be. Mint írták: Március 15-én a rendőrök összesen 16 személygépkocsi sofőrjét mérték be sebességtúllépés miatt a délutáni órákban. Győrben az egyik sofőr rekordot is döntött abban a térségben. Annak az autónak a vezetője a lakott területen megengedett legnagyobb sebesség – 50 kilométer per óra – helyett 102-vel közlekedett. A járőrök a vezetővel szemben gyorshajtás miatt 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, és 6 büntetőpontot is adtak neki – írta a rendőrség. Kapcsolódó tartalom Új traffipaxok működnek Budapesten Huszonhat új traffipax élesedik Budapesten. A sebességmérő műszerek mától működnek, büntetik a gyorshajtókat. „Kérjük, hogy mindenki körültekintően, a jelzett sebességkorlátozásnak megfelelő tempóban haladjon. A rendőrség nem győzi elégszer hangsúlyozni, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka! Sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, és a vezető nem ura többé a járművének! A gyorshajtó a felelőtlen magatartásával ráadásul nemcsak a saját, de mások testi épségét is veszélyezteti! A rendőrség óva inti a járművezetőket, és felhívja a közlekedők figyelmét, hogy szabályokat mindig tartsák be! Ne feledjék, a sebesség helyes megválasztásával megelőzhetőek a közúti tragédiák!” – írták a police.hu-n megjelent közlemény végén. Kapcsolódó tartalom Óbudán is lecsaptak a traffiboxok – volt, aki 111-gyel száguldott Az Óbudán kihelyezett traffiboxok folyamatosan figyelik a gyorshajtókat. A kiemelt kép illusztráció.