Hidvéghi Balázs: Ukrajna nem válhat az EU-tagjává a magyarok beleegyezése nélkül

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában beszélt arról, hogy milyen beláthatatlan következményekkel járna Magyarország és a többi tagállam számára, ha Ukrajnát felvennék az Európai Unióba. A politikus hangsúlyozta: egy ilyen súlyú ügyben Brüsszel nem dönthet a magyar emberek feje fölött, ezért kezdeményeztek véleménynyilvánító szavazást az ügyben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben azt nyilatkozta, hogy még az ő hivatali idejében, tehát kevesebb mint öt éven belül fel kell venni egy gyorsított eljárás keretében Ukrajnát az európai uniós tagállamok közé. Ezt nem szabad megengedni, mert óriási veszélyeket és kockázatokat jelent mind Magyarország, mind pedig az egész európai közösség számára – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Hidvéghi hangsúlyozta:

az ukrán csatlakozás olyan hatalmas pénzügyi terhet jelentene a tagállamok, így Magyarország számára is, amelyre egyszerűen nincs fedezet.

Mint mondta, már gyakorlatilag most is európai pénzből tartjuk fent az ukrán állam működését, amely óriási összegeket emészt fel, ráadásul Ukrajna 800 ezres haderejét is nekünk kellene finanszírozni a jövőben.

Arról nem is beszélve, hogy Ukrajnában a megművelhető földterület az egyharmada a jelen pillanatban az Európai Unióban megművelhető földterületének, így a földalapú támogatások abban a formában, ahogy ezeket most ismerjük, megszűnnének, mert minden pénz oda áramolna.

A kormánypárti politikus szerint biztonsági kockázatokat is jelentene Ukrajna csatlakozása az unióhoz, hiszen egy jelen pillanatban is háborúban álló országról beszélünk, ami a konfliktus kirobbanása előtt sem volt híres a közbiztonságáról, gondolva itt az ukrán maffiára, a drogkartellekre, amelyek működését leginkább az Észak-Kelet Magyarországon élők érezhettek meg korábban a saját bőrükön is.

Hidvéghi leszögezte:

az EU-hoz való csatlakozásnak mindig érdem alapon kell történnie, itt azonban nem erről van szó, mert Brüsszel politikai alapon, egy gyorsított eljárással akarja a tagállamokra erőltetni az ukránok felvételét.

Éppen ezért fordult a kormány a magyar emberek fel, és ezért jelentett be Orbán Viktor egy véleménynyilvánító szavazást az ügyben, mert egy ilyen súlyú kérdésben a lakosságnak van joga döntenie, amit hamarosan meg is tehetnek majd.

Kiemelt kép: Budapest, Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)