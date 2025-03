Visszaszólt a kormánybiztos a szolnoki polgármesternek, szerinte a kormány helyett a baloldali városvezető hazudik az embereknek

A baloldali városvezető azt állította, hogy a kormány átverte a helyi embereket egy akkumulátoripari beruházás kapcsán, de aztán előkerült egy levél, amelyben a polgármester korábban még a támogatásáról biztosította a projektet.

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, csütörtökön tüntetést tartottak Szolnokon, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy kínai akkumulátoripari nagyberuházást jelentetett be a városban. A 40 milliárd forintból épülő elektrolitgyár ellen helyi civilek szerveztek demonstrációt, a rendezvényen pedig a település baloldali polgármestere, Györfi Mihály is felszólalt, aki magából kikelve, meglepően trágár módon szidta a kormányt, amiért az szerinte nem tájékoztatta a beruházásról előzetesen a szolnoki embereket.

Az ügy kapcsán szombaton megszólalt a Facebook-oldalán Joó István kormánybiztos is, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója. Posztjában azt írta, ha valaki becsapja az embereket, az Györfi Mihály. A kormánybiztos bizonyítékot is szolgáltatott erre, bemutatott ugyanis egy hivatalos, a polgármester által írt levelet, amelyben Györfi arról tájékoztatta Joót, hogy Szolnok városa támogatja a beruházás megvalósulását a településen.

„Amit Györfi Mihály csinál most, az nem más, mint az emberek becsapása és gerinctelen hazug politikai hergelés.”

