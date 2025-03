Magyar Péter: Egy évvel ezelőtt teljesen új időszámítás kezdődött

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulójáról a Tisza Párt is rendezvényt tartott Budapesten az Andrássy úton, ahol Magyar Péter, a párt elnöke is beszédet mondott.

„Március 15-e és a márciusi ifjak üzenete ma aktuálisabb, mint valaha, hiszen a magyarok jelenéről és jövőjéről szól” – jelentette ki Magyra Péter, a Tisza Párt elnöke a március 15-i ünnepi beszédében.

Az ellenzéki politikus felszólalása elején Széchenyi István 1848. március 19-én kelt naplóbejegyzéséből idézett: „Magyarország, vagy inkább a magyar faj most van fordulóponton, vagy ragyogva élni fog, vagy bukik örökre”, Magyar Péter szerint ennek a mondatnak a súlyát teljes erővel érezzük ma is. „Most mi rakjuk le a haza építményébe a téglákat” – fogalmazott, majd arról beszélt, hogy a március 15-i budai felkelés az első tégla volt a szabad, független, polgári Magyarország építményében. Ez volt az az alap, amire a Batthyány-kormány letehette az újabb téglát.

Új időszámítás kezdődött

A Tisza Párt elnöke szerint egy évvel ezelőtt, pontosan ilyenkor egy teljesen új időszámítás kezdődött. „Egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy nem vagyunk hajlandóak tovább félni a saját hazánkban. A márciusi ifjak és a forradalom üzenete elhivatottá és bátorrá tett minket. Egy évvel ezelőtt újra közelivé, élővé, szinte megérinthetővé vált Petőfi, Irinyi, Vasvári és Jókai szabadság iránti vágya. A tavasz, a változás és a remény jelszava azóta így hangzik: Tisza.”

„Régi mondás, miszerint egy fecske nem csinál nyarat. Nézzetek körül! Mi vagyunk a tavasz, a változás, mi vagyunk az emberséges Magyarország arca. Mi, hazaszerető magyarok szőjük tovább a márciusi ifjak álmát. De milyen is a márciusi ifjak Magyarországa? 1100 éves, de tele van erővel, élettel, élni akarással, mint a tavasz. Meg akar újulni. Újra egyenes gerincű, okos, egészséges szeretne lenni, hogy jövője legyen a nemzetek közösségében. A márciusi ifjak Magyarországa tele van élettel. Olyan ország, ahol jó élni”

– fogalmazott Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy a márciusi ifjak soha nem adták, és soha nem adják fel. „A márciusi ifjak mi vagyunk, mindannyian. Ti, a Viharsaroktól Kemeneshátig, az Ormánságtól a Rábaközig, Székelyudvarhelytől Körösfőig, Szabadkától Dunaszerdahelyig. A Vértes, a Cserehát, a Bakony és az Őrség szabadságot szerető magyarjai. Ti vagytok a márciusi ifjak” – szólt a hallgatósághoz.

A magyar nemzet oszthatatlan

Magyar Péter az ünnepi beszédet azzal folytatta, hogy a márciusi ifjak itt élnek bennünk, harcuk, áldozatuk, itt dobog mindannyiunk szívében. Az ifjúság nem szívből jön és nem korból. Mindegy, ki hány éves, és hol lakik. A lényeg, hogy tenni akarjon a hazájáért. Nem meglopni akarja, hanem építeni. Nem kihasználni akarja, hanem szolgálni. Nem élősködni akar rajta, hanem fejleszteni, és nem elszigetelni akarja, hanem kiteljesíteni, nem elárulni, hanem szeretni. Ez a márciusi ifjak szövetsége, ez a magyar emberek szövetsége. „A mi szabályunk egyszerű, szeretjük az otthonunkat, Magyarországot” – húzta alá a pártelnök.

„Valljuk, hogy a magyar nemzet oszthatatlan, hogy nincs helye megosztásnak, egymás ellen hergelésnek, gyűlöletkeltésnek e sokat szenvedett hazában. Ne engedjük, hogy a magyart a magyar ellen fordítsák és a nemzetet újraegyesítjük, ha tetszik, ha nem”

– szögezte le Magyar Péter, hozzátéve, hogy hiszik, hogy Magyarország helye egy erős Európában van, ahol a szomszédaik tisztelik, értékelik és szövetségesüknek tekintik. Tisztelik a korábbi generációkat, felelősséget éreznek az utánunk következőkért. Legfontosabb értékeik pedig az ember egészsége, boldogsága, kiteljesedése és méltósága. Tudják, hogy egy sikeres hazát csak együtt, összefogva, közösen lehet építeni.

A továbbiakban a „dinasztia tagjairól” beszélt, akik „magánrepülőgépen repkednek trópusi szigetekre, ahol egy napi luxus annyi, mint másnak egy éves keresete, akik üdülnek a 35 fokban, miközben itthon több százan meghaltak fűtés nélkül”. Magyar Péter szerint lenézik, kihasználják a magyar népet, kábítják és megosztják, egymás ellen fordítják, és közben dölyfösen az arcunkba röhögnek. A családok és a gyermekek fontosságáról papolnak, miközben pedofilokat mentegetnek és elvonják az összes pénzt a gyermekvédelemtől.

Magyar Péter beszédében kitért az oktatás és az egészségügy helyzetére is, majd az akkumulátorgyárak miatt is élesen bírálta a kormányt. „Szolgálatról hazudnak, miközben hűbérbirtokként kezelik a magyar államot és magánvagyont építenek a közös pénzünkből. Európát féltik, miközben ők árulják el minden nap a közös otthonunkat. Jézusra hivatkoznak, miközben ők folyamatosan bűnben élnek. Történelmi hősökhöz hasonlítják magukat, miközben újkori csatlósai lettek a forradalmat leverő orosz Paszkevicsnek” – sorolta a kritikákat.

„A Karmelita Palota fura ura pöffeszkedik a tízmilliárdos uradalmában, a pálmaházban próbálja összeszámolni a vagyonát, de a több ezer milliárdot már ő sem tudja fejben tartani. Mára ő lett Európa egyik leggazdagabb embere. Az Orbán-dinasztia belőletek lett gazdag, a ti pénzeteket lopta el, a nektek járó forrásokat térítette el. Tizenöt év alatt a hazánk Európa legszegényebb országa, ő pedig Európa egyik leggazdagabb embere lett”

– jelentette ki.

A magyar nép újra hallatja a hangját

Magyar Péter szerint a magyar nép végre újra hallatja a hangját. „Próbálták elhallgattatni, megfélemlíteni, betömni a száját törökök, osztrákok, oroszok, Orbánok, de van egy jó hírünk: régebben sem sikerült, és most sem fog sikerülni. Magyarország jobbat érdemel, mint háromezer tolvaj. Magyarország újra élni akar. Itt a tavasz, a magyarok tavasza, és mi közösen véget vetünk az Orbán-télnek.”

„Lerázzuk a közönyt és az uralkodókat. Közösen, egymás kezét megfogva megszabadulunk tőlük. Azoktól, akik a fülünkbe csepegtetik a mérgüket, akik a gyűlölet karmesterei, akik akkor boldogok, ha mi magyarok egymással veszekszünk. A tavasz elhozza a magyarok békéjét, amikor újra testvérekké válunk. 1848 márciusában kedves barátaim, az öreg császár a bécsi palotájában bujkált. Ma az öreg császár, Hatvanpusztán épít magának pánikszobát”

– mondta a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, hogy Orbán Viktor mára odáig jutott, hogy 1956 hősei után már a márciusi ifjakat is elárulja és meggyalázza. Szerinte miközben a magyar miniszterelnök arról beszél, hogy Petőfiék a békét és a status quót akarták fenntartani a labancokkal, addig ő, amikor most igazán lehetne tenni az országok közötti békéért, itthon is háborút szít magyar és magyar között.

„Milyen vezető az, amely elárulja a hazáját és össze akarja ugrasztani a magyart a magyarral?” – kérdezte Magyar Péter, majd kijelentette, hogy elég volt! „Mi, magyarok valóban békét szeretnénk itthon és a nagyvilágban. Mi valóban komolyan gondoljuk, hogy legyen béke, legyen szabadság és egyetértés” – tette hozzá.

A politikus szerint aki a saját hazáját becsapja, annak a történelem szemétdombján van a helye. Felidézte, hogy már tizenöt éve hallgatjuk, hogy majd jó lesz. Tizenöt éve csak várunk, és csak várunk, és csak várunk, a haza azonban nem lehet várólistán. „Ennek véget vetünk. Készüljetek! Új a jelszó: Nyergelj, fordulj!” – hangsúlyozta.

Indul az Út a börtönbe program

A beszéd befejező részében arról beszélt, hogy a továbbiakban még több aljasságra készül a kormány, és senki se higgyen annak, amit a „fideszes propagandában” látnak és olvasnak. „Azt mondták, azért építik a NER-t, mert a magyar pénznek itthon kell maradnia. De becsaptak bennünket. A Fidesz által kiépített Nemzeti Együttműködés Rendszere már külföldre viszi a magyar pénzt” – folytatta, hozzátéve, hogy Orbánék úgy csapnak be mindenkit, hogy közben piros-fehér-zöld szalaggal átkötik a tőlünk ellopott pénzt.

„Tudjuk, hogy elég csupán Orbán és háromezer janicsárjával szemben összefognunk, hogy visszanyerjük a szabadságunkat. És van egy valódi jó hírem nektek, ami jó hír nekik, hogy hamarosan indul az Út a börtönbe program”

– jelentette be a Tisza Párt elnöke.

Ezt követően elmondta, hogy amennyiben kormányra kerülnek, azonnal csatlakoznak az Európai Ügyészséghez, zéró toleranciát hirdetnek a korrupció minden formájával szemben, létrehozzák az önálló korrupcióellenes ügyészséget és külön NAV nyomozócsoportot állítanak fel.

Végezetül elmondta, hogy 1848-ban az volt a kérdés, hogy a nép vagy a hatalom dönti-e el a jövőt. Szerinte ma ugyanez a kérdés. „De a válasz is ugyanaz kell, hogy legyen. Petőfiéknek sikerült, 1956-ban is sikerült, még akkor is, ha az elnyomók később visszatértek. És sikerülni fog újra, ha mi is méltóak leszünk hozzájuk” – zárta gondolatait.

(Kiemelt kép: Horváth Péter Gyula, hirado.hu)