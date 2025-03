Orbán Viktor személyesen tekintette meg a Nemzeti Múzeumnál zajló előkészületeket

Orbán Viktor péntek hajnalban személyesen ellenőrizte a munkálatokat a Nemzeti Múzeumnál, a március 15-ei állami díszünnepség előtt.

Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójában látható, amint a munkások csütörtök este is azon dolgoznak, hogy előkészítsék az épületet a miniszterelnök ünnepi beszédéhez. A kormányfő a Nemzeti Múzeum előtt több munkással találkozott, valamint Szente Vajkkal is, majd megtekintette a pódiumot, ahol a tavalyi évhez hasonlóan, idén is március 15-én mond beszédet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából.

A videóhoz annyit írt: „Találkozzunk szombaton 10:30-kor a Nemzeti Múzeumnál!”

A szombat délelőtti ünnepi beszédéről korábban a Facebook-oldalán megosztott videóban elmondta, hogy a nagy boldog tavaszi belefeledkezés előtt emlékeztetnünk kell egymást néhány dologra, amiről a magyar csak kellő komolysággal beszélhet.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 176. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2024. március 15-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)