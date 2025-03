Dupla jubileum a közmédiánál: 10 éves az M2 Petőfi TV és az M1 aktuális csatorna

Március 15-én ünnepli tizedik születésnapját a közmédia hazai könnyűzenére fókuszáló csatornája, az M2 Petőfi TV, amelyen ez alkalomból rendhagyó ünnepi különkiadással jelentkezik az Esti Kornél című műsor.

Az M2 Petőfi TV műsorai az M2 esti sávjában láthatóak minden nap 20 órától. Célközönsége kezdetben a tízen-huszonéves korosztály volt, de az utóbbi években a megváltozott nézői szokások miatt a fiatal felnőtteket is a képernyő elé szögezi a csatorna.

A jubileum alkalmával egy különleges, ünnepi műsorral készül a csatorna: március 15-én 20 órakor különkiadással jelentkezik legnépszerűbb magazinműsoruk, az Esti Kornél, amelybe olyan, jelenleg a közmédia más csatornáin látható műsorvezetőket hívnak meg, akik náluk kezdték a pályájukat.

Így újra a stúdióba ül Forró Bence, Fodor Imre, Rátonyi Kriszta, Pató Márton, Rókusfaly Lili és Galán Angéla.

A születésnapra egy videómontázzsal is készül a műsor, amelyben hazánk közkedvelt zenészei mondják el, mit jelent számukra az M2 Petőfi TV. Március 15-én a Házibuli című műsor is ünnepi, táncdalfesztiválos adással készül, amelyben az eredeti, régebbi zenei felvételek mellett a Csináljuk a fesztivált! adásaiból is láthatnak slágereket 22:25-től.

Tízéves az M1, a közmédia napi aktuális hírekkel foglalkozó közszolgálati hírcsatornája is.

Műsorfolyamának középpontjában a híradók állnak, amelyek reggel hat órától éjfél utánig jelentkeznek, minden esetben élőben! A csatorna vidéki, Kárpát-medencei, európai, ázsiai valamint amerikai tudósítói segítségével 24 órában követi az eseményeket, rendkívüli helyzetben pedig azonnal élőben tájékoztatja a nézőket.

A kiemelt kép illusztráció. Az M2 Petõfi TV logója (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)