Gulyás Gergely: Nem akarunk háborúzni a kereskedőkkel, de nem riadunk vissza a szigorúbb szabályozástól sem

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt ismét kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő, akik beszámolnak a kormány legújabb döntéseiről.

Orbán Viktor miniszterelnök a tegnapi kormányülés után elárulta, hogy legalább egy tucat téma került napirendre, ugyanakkor előzetesen csak annyit árult el, hogy döntés született a 30 évnél fiatalabb, egy gyermekes édesanyák szja-mentességéről. A kormányfő szerint számos egyéb fontos ügyről döntöttek, azonban azt ígérte, hogy további információkkal csak a kormányinfón fognak szolgálni.

„Véget kell vetni a folyamatos, indokolatlan áremelkedésnek” – jelentette be Gulyás Gergely, majd bejelentette, hogy jövő hétfőn, március 17-én hétfőn lépnek hatályba az árréssel kapcsolatos új szabályozások. Ennek értelmében

„ahol a kereskedelmi profit mértéke 10 százaléknál nagyobb volt, ott az áraknak csökkenniük kell, mert az árrés-szabályozás azt jelenti, hogy legfeljebb 10 százalékos kereskedői nyereség az, ami elfogadható, ahol pedig ennél kisebb, ott nem emelkedhetnek az árak.”

Elmondta, hogy a kormánynak az a határozott véleménye, amelynek érvényt is szerez, hogy most a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen, ennek véget kell, hogy vessenek. „Azt látjuk, hogy ma elsősorban az élelmiszeriparban és az élelmiszerláncoknál a kereskedők rendkívül nagymértékű profittal dolgoznak, de a profitmérték is különböző, a nyereségmérték rendkívül nagymértékben tér el egymástól. Van, ahol ez meghaladja a 40, 60, egyes esetekben a 100 százalékot is, és van, ahol nem éri el a 10 százalékot” – tette hozzá.

Felidézte a miniszter, hogy Macedóniában, Görögországban, Romániában is éltek hasonló intézkedéssel, Horvátországban pedig ennél még szigorúbb szabályokkal is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az intézkedésnek köszönhetően jelentős árcsökkenés várható. Május 31-éig ez az intézkedés mindenképpen hatályban lesz – húzta alá a miniszter, aki közölte: a hét második felétől ellenőrizni is fogják a szabályozás betartását, ami minden termék árára vonatkozni fog, pont azért, hogy ne ezeken nyerészkedjenek a kereskedők. Ha így történne, a kormány ott is be fog avatkozni.

„Nem háborúzni akarunk a kereskedőkkel” – szögezte le Gulyás Gergely, de azt mondta a szigorúbb szabályoktól sem riadnak vissza, itt utalt a horvát példára. Hozzátette: a tojásnál, tejfölnél, lisztnél, tejnél jelentős árcsökkenést várnak az intézkedés miatt.

Gulyás Gergely ezt követően az orosz–ukrán háborúra tért át, üdvözölve Donald Trumpék diplomáciai erőfeszítéseit a béke érdekében. A magyar kormány örül, hogy már Ukrajna is nyitott a tűzszünetre, de felidézte, hogy a kormány első pillanattól kezdve támogatta a tűzszünetet, mégsem hallgatott rájuk senki. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy azt senki sem vitatja, hogy Oroszország megsértette a nemzetközi jogot.

Ukrajna uniós csatlakozására kitérve elmondta, hogy Ukrajna csak érdemalapú csatlakozással válhat az Európai Unió tagjává. Úgy gondolja, hogy veszélyes az a kijelentés, hogy Ukrajnának 2030 előtt az Európai Uniónak tagjának kell lennie. Elmondása szerint a kormány a szerdai ülésén jóváhagyta azt a véleménynyilvánító népszavazást, amely Ukrajna uniós csatlakozásáról fog szólni. Mindenki egy szavazólapot fog kapni, amelyen egy kérdés lesz olvasható, de a további részletekről később várható tájékoztatás. Úgy gondolja, hogy Ukrajna Európai uniós tagsága jelentős veszéllyel jár Magyarországra nézve, külön kiemelte a mezőgazdasági, az egészségügyi és a biztonságpolitikai kockázatokat.

A zsírleszívás méltatlan egy tábornokhoz

Újságíró kérdésre válaszolva a miniszterelnök Magyar Péter legújabb botrányára kitérve elmondta, hogy vele még soha nem történt olyan, hogy tévesen került rá a neve egy határozatra. Aláhúzta, hogy ő ezt az egész ügyet pitiánerségnek tartja. Felidézte, hogy három feltétele volt, hogy a Tisza Párt beléphessen az Európai Néppártba, és ennek része, hogy támogatni kell Ukrajnát. Ezért teljesen mindegy, hogy Magyar Péter aláírta-e az iratot, vagy sem, ugyanis ha igazat mondana, ki kellene lépniük az Európai Néppártból.

A továbbiakban szóba került az az ügy is, hogy Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, a magyar nemzetiségű Fegyir Sándor a Magyar Állami Operaházból kitiltatta volna az orosz énekeseket. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban aláhúzta: meg lehet érteni az ukránok érzelmeit, de nem bűnös egy ország művésze azért, mert az országa háborút visel.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kitért Ruszin-Szendi Romuluszra is, akit azzal vádolnak, hogy tb-re kért zsírleszívást. Gulyás Gergely erről azt mondta, hogy a kormány a hasonló ügyek miatt már elrendelt egy KEHI-vizsgálatot.

„Szépészeti vizsgálatot az emberek maguknak szokták fizetni”

– húzta alá. A tárcavezető véleménye szerint egy katonához, tábornokhoz méltatlan a zsírleszívás, az eljárást pedig saját pénzből kellett volna fizetnie.

Arról is kérdezték Gulyás Gergelyt, hogy szerinte minek köszönhető, hogy Magyarországon csökkennek az üzemanyagárak. A miniszter szerint teljesül az a kereskedőkkel kötött megállapodás, hogy a régiós átlagtól csak lefele térhetnek el az árak. „A béke közelsége az olajárakra is pozitív hatással voltak” – állapította meg.