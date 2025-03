Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést – térképen mutatjuk, mi várható

Sokfelé eshet számottevő mennyiségű csapadék.

Zivatarok miatt figyelmeztető előrejelzés az alábbi vármegyékben van érvényben:

Békés vármegye

Hajdú-Bihar vármegye

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A köd északon, északkeleten várhatóan gyorsan feloszlik, ezt követően pedig a változó vastagságú fátyolfelhőzet, valamint a gomolyfelhő-képződés mellett többórás napsütésre számíthatunk. Délutánig viszont inkább csak kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar – olvasható a HungaroMet honlapján.

Ezt követően délnyugat felől ismét egyre nagyobb területen záródik a felhőtakaró, és egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, néhol zivatarra is.

A késő esti órákban újabb csapadékzóna érkezhet. Főként a Dunántúlon és a Dél-Alföldön nagy területen megerősödik a délies irányú szél, amelyet a Fertő környékén viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Késő estére általában 9, 14 fok közé csökken a hőmérséklet, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Szerda estére délnyugat felől egyre többfelé záródik a felhőtakaró, az éjszaka második felére északkeleten is beborul az ég. Ezzel együtt növekszik a csapadékhajlam is, egyre többfelé kell számítani esőre, záporra, néhol akár zivatar is lehet.

Sokfelé eshet számottevő mennyiségű csapadék.

A reggeli órákban délnyugaton elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet. A délies szél általában mérséklődik az országban, ám este északnyugaton, majd a délkeleti országrészben fordulhatnak elő élénk, erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között valószínű, de a kezdetben kevésbé felhős északkeleti tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép forrása: MTI/Varga György