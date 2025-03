Offshore cégek és vitatott üzlettársak – fény derült Magyar Péter főtanácsadójának múltjára

A Mandiner által összegyűjtött információk alapján Magyar Péter főtanácsadójának múltja számos érdekes és összetett vonatkozású ügyet tartalmaz, amelyek az interneten is hozzáférhetőek. A korábban az iváncsai akkugyár vendégmunkásain nyerészkedni próbáló Barati Ágnes neve több offshore céghez is kötődik, és egyes adatok szerint a prostitúcióra való felbujtás miatt elítélt korábbi üzlettársa egy „sugar daddy” oldalt is működtetett.

Barati Ágnes a nyilvános információk alapján fiatalon a Soros Alapítvány ösztöndíjával lehetőséget kapott amerikai tapasztalatszerzésre. Ezen kívül 2009-ben a Miss Balaton szépségversenyen is részt vett – írja a Mandiner. Hazatérését követően 2016 és 2017 között a Gattyán György érdekeltségébe tartozó, luxemburgi székhelyű Docler Holdingnál dolgozott, amelynek legismertebb szolgáltatása az élő interaktív tartalmakat közvetítő LiveJasmin.com. A cég a pornográf tartalommal kapcsolatos szolgáltatásairól ismert. Diáklányokat prostitúcióra ösztönző üzlettársa is volt A Barati Ágneshez köthető cégekre rákeresve a céginformációs adatbázisból kiderül, hogy Magyar Péter főtanácsadója számos vállalatban vállalt szerepet akár tulajdonosként, akár cégvezetőként. Ezeket a vállalkozásokat végig böngészve kiderül, hogy Baratinak 2015-től napjainkig nem kevesebb, mint kilenc hivatalos lakcíme volt. Az egyik ilyen cég a Vedal Media Kft., amelyben Barati 2015 márciusától 2016 szeptemberéig ügyvezetőként dolgozott. Ebben az időszakban üzlettársa Sigurd Henrik Vedal volt, akit Belgiumban prostitúcióra való felbujtás miatt elítéltek. Vedal korábban létrehozta és működtette a Rich Meet Beautiful nevű „sugar daddy" oldalt, amely lehetőséget biztosított jómódú, idősebb férfiak számára, hogy fiatal lányokkal ismerkedjenek. Az Európa több országában is nyújtott szolgáltatásaikat pedig Belgiumban az egyetemi campusoknál hirdették mozgó autókra helyezett óriásplakátokon. A hirdetéseken a következő felirat szerepelt: „Hé, diáklányok! Javítsatok az életmódotokon, legyen sugar daddy-tek!". Egy másik plakáton a következő szöveg volt olvasható: „Hé, diák(lány)ok! Romantikus, szenvedélyes és nincs diákhitel! Szerezz egy sugar daddy-t vagy sugar mama-t!" Barati Ágnes és Sigurd Vedal neve több offshore cégben is megjelenik A Paradise Papers elnevezésű offshore botrányban is szereplő cégek között több olyan található, amelyekhez Barati Ágnes és Vedal is kapcsolódnak. Ezek között egy olyan társkereső is szerepel, amely elváltak és egyedülálló szülők számára nyújtott szolgáltatásokat, amely szoros kapcsolatban állt Vedal társkereső-szakértői profiljával. Barati Ágnes cégei között voltak olyan esetek is, amikor a céginformációs adatbázisban a születési dátuma és lakcíme nem egyezett meg a valós adatokkal, és a céghez kapcsolódó információk között eltérések mutatkoztak. A Vedal Media Kft. esetében például a megadott lakcím nem egyezett egy másik cégénél, az Ágnes Trade Hungary Kft.-nél szereplő címmel.